Lgnds VIP Immersive Experience není klasický VIP balíček s lepšími místy na stadionu, občerstvením a pohodlnou sedačkou.
Zážitek začíná už u ubytování. Fanoušek přespí v oficiálním týmovém hotelu a během pobytu se ve vybraných časech bude stravovat společně s hráči. Součástí je také cestování s mužstvem.
Velké lákadlo představuje předzápasový program. Zájemce si zatrénuje společně s hráči Evertonu, potkat se může například s Jackem Grealishem či Jordanem Pickfordem.
Následně nahlédne na poradu trenéra, bude také u týmového proslovu před utkáním a zápasovou rozcvičku si vychutná z hrací plochy, tedy z místa, kam se běžný návštěvník stadionu nedostane.
Během zápasu usedne na lavičku jako čestný člen týmu, na památku si odveze také oficiální dres Evertonu podepsaný celým týmem.
Celý balíček je spojený s charitativním utkáním #Game4Hope, které se uskuteční 26. září na Hill Dickinson Stadium.