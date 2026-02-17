Adamczyková na olympiádu málem nejela. Nechtěli jí zajistit hlídání syna

Autor:
  18:30
Snowboardistka Eva Adamczyková na olympiádě stříbrem zkompletovala svou sbírku medailí. Její účast na hrách v Itálii přitom měla podmínku: od Českého olympijského výboru žádala zajištění hlídání pro ročního syna. Ukázalo se, že je to větší problém, než by se mohlo zdát.
Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února 2026) | foto: Getty Images

Eva Adamczyková (fialový dres) z České republiky v akci během čtvrtfinále...
Eva Adamczyková (fialový dres) z České republiky v akci během čtvrtfinále...
Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...
Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...
26 fotografií

„To je jasné. To není problém.“ Taková byla první reakce šéfa Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřího Kejvala, když ho snowboardová šampionka požádala o zajištění hlídání malého Kryštofa v areálu her.

Pro Evu Adamczykovou šlo o velký návrat pod pět kruhů po osmi letech. „Neměla jednoduchý život. Před poslední olympiádou v Pekingu si zlomila obě nohy v kotníku. Mezitím se stala matkou a teď se vrací. Je to pro nás úžasný příběh,“ řekl Jiří Kejval v podcastu Hráči produkovaném webem Blesk.cz.

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února 2026)

„Řekla: potřebuju hlídání a chci, aby šlo o někoho, koho znám. O moji sestru. Musela by ale dát výpověď v zaměstnání a potřebuju, abyste to hlídání zaplatili. A já jsem říkal: jasně, zaplatíme. Ani ve snu by mě nenapadlo, že to není částka uznatelná v rámci státních dotací,“ popsal Kejval.

V rozhovoru neskrýval rozčarování nad tím, že v době, kdy se řeší rovné podmínky pro ženy do nejmenších detailů, není takto základní věc pro matky-sportovkyně samozřejmostí.

Na začátku jednání se zástupci Národní sportovní agentury dokonce narazil. „Přišel jsem tam a řekl, že je to špatně, že to musíme změnit. A oni mi říkali: nechtěla by paní sportovkyně ještě kuchařku?“ popsal situaci.

eva_samkova

Post-race debrief with my mental coach ❤️

14. února 2026 v 16:13, příspěvek archivován: 17. února 2026 v 14:44
oblíbit odpovědět uložit

Autora sarkastického výroku prozradit nechtěl a dodal, že věří, že šlo o prvotní nepochopení. „Nakonec to všechno dobře dopadlo – a během jednoho jednání,“ poznamenal.

Pozastavil se ale nad tím, že podobné potíže stále existují. „Dolaďujeme tyto věci, aby sportovkyně-matky měly adekvátní podmínky,“ řekl. Zároveň ale doplnil, že právě Adamczyková měla dostatečnou pozici, aby mohla uspět.

„Myslím, že doposud tyto otázky nikdo neřešil. A když se to snaží řešit žena, která je patnáctá na olympiádě, je to pro ni mnohem těžší než pro vítězku her,“ uvedl.

Slavná fotka z olympiády v Turíně v roce 2006. Dvouletá dcera Lucinka vítá Kateřinu Neumannovou v cíli vítězného závodu v běhu na 30 kilometrů.

Matky mezi sportovci na olympiádě přitom nejsou ničím novým. V sestřizích nejemotivnějších momentů z olympijských her se dodnes pravidelně objevují dvacet let staré záběry z Turína, kdy čerstvou vítězku olympijského závodu na 30 kilometrů v běhu na lyžích Kateřinu Neumannovou vítá v cíli dvouletá dcerka Lucinka. Neumannová opakovaně říká, že jde o její největší vítězství a jednu z jejích nejsilnějších vzpomínek.

I Eva Adamczyková dává najevo, jak důležité pro ni bylo mít syna v areálu her nablízku. Například minulý víkend sdílela na sociálních sítích fotografii s malým Kryštofem v náručí.

Po osmi letech zpět na olympijském pódiu! Adamczyková má stříbro

Ještě před tím se čerstvá stříbrná medailistka podělila o svůj postoj k otázce mateřství v profesionálním sportu.

„My ženy jsme v posledních letech změnily pohled samy na sebe, protože se tolik maminek vrací k profesionálnímu sportu. Jde to a je to možné, pokud máte dostatečnou podporu. Já mám štěstí, že té podpory mám dost, takže to pro mě opravdu hodně znamená. Není to jen moje medaile,“ uvedla.

