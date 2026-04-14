Záběry z návštěvy zveřejnila na sociálních sítích nezisková organizace Plešouni, která se věnuje osvětě v oblasti onkologických onemocnění a podpoře dětských pacientů i jejich blízkých.
Adamczyková strávila čas s dětmi i zdravotníky na onkologii. Olympijská vítězka ze Soči a držitelka dalších medailí z her v Pchjongčchangu i letošního olympijského klání v Miláně a Cortině přinesla ukázat své čerstvé stříbro. Vedle vyprávění o sportu a olympiádě ale došlo i na odlehčené chvíle – třeba na kreslení jejího ikonického knírku, který je s ní neodmyslitelně spojený při velkých závodech.
„Vyprávěla o letošní olympiádě, a dokonce řekla i pár perliček ze zákulisí. (…) Evko, jsi královna i bohyně, díky za parádní den!“ stojí v popisku videa, které organizace sdílela.
Pozitivní reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Komentáře pod příspěvkem zaplavily srdíčka i slova obdivu. „Má velké a laskavé srdce,“ napsala jedna z komentujících. „Eva je božan,“ píše se v dalším komentáři. Další fanoušci konstatovali, že usměvavá sportovkyně je prostě skvělá.
Tajná oslava pro Maděrovou. Rodina olympioničky ji chystala dva měsíce
Organizace Plešouni pomáhá dětským onkologickým pacientům, jejich rodinám i okolí lépe pochopit léčbu a zvládat náročné období. Dělají to prostřednictvím animovaného seriálu i dalších podpůrných programů. Organizaci vede ilustrátorka Eliška Podzimková a dlouhodobě spolupracuje i s dalšími známými osobnostmi. Například v březnu se organizace pochlubila spoluprací s hercem Janem Cinou, který propůjčil hlas sérii o rehabilitačních cvičeních, dostupné v aplikaci organizace.