Adamczyková navštívila děti na onkologii. Má velké srdce, chválí ji fanoušci

Autor:
  15:00
Olympijská medailistka Eva Adamczyková tentokrát nezářila na svahu, ale mezi dětmi. Navštívila malé pacienty onkologie ve Fakultní nemocnici Motol a rozdávala úsměvy, dobrou náladu i povzbuzení. Od fanoušků si úspěšná snowboardistka znovu vysloužila velký obdiv.
Snowboardistka Eva Adamczyková

Snowboardistka Eva Adamczyková | foto: Getty Images

Záběry z návštěvy zveřejnila na sociálních sítích nezisková organizace Plešouni, která se věnuje osvětě v oblasti onkologických onemocnění a podpoře dětských pacientů i jejich blízkých.

Adamczyková strávila čas s dětmi i zdravotníky na onkologii. Olympijská vítězka ze Soči a držitelka dalších medailí z her v Pchjongčchangu i letošního olympijského klání v Miláně a Cortině přinesla ukázat své čerstvé stříbro. Vedle vyprávění o sportu a olympiádě ale došlo i na odlehčené chvíle – třeba na kreslení jejího ikonického knírku, který je s ní neodmyslitelně spojený při velkých závodech.

„Vyprávěla o letošní olympiádě, a dokonce řekla i pár perliček ze zákulisí. (…) Evko, jsi královna i bohyně, díky za parádní den!“ stojí v popisku videa, které organizace sdílela.

Pozitivní reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Komentáře pod příspěvkem zaplavily srdíčka i slova obdivu. „Má velké a laskavé srdce,“ napsala jedna z komentujících. „Eva je božan,“ píše se v dalším komentáři. Další fanoušci konstatovali, že usměvavá sportovkyně je prostě skvělá.

Tajná oslava pro Maděrovou. Rodina olympioničky ji chystala dva měsíce

Organizace Plešouni pomáhá dětským onkologickým pacientům, jejich rodinám i okolí lépe pochopit léčbu a zvládat náročné období. Dělají to prostřednictvím animovaného seriálu i dalších podpůrných programů. Organizaci vede ilustrátorka Eliška Podzimková a dlouhodobě spolupracuje i s dalšími známými osobnostmi. Například v březnu se organizace pochlubila spoluprací s hercem Janem Cinou, který propůjčil hlas sérii o rehabilitačních cvičeních, dostupné v aplikaci organizace.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.