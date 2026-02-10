Adamczyková už dříve naznačila, že pro hry v Miláně a Cortině chystá nové závodní oblečení. Nyní ukázala kompletní soupravu, kterou oblékne nejen ona, ale i další členové české snowboardcrossové reprezentace.
Základ outfitu tvoří černá barva, kterou doplňují výrazné moderní prvky v odstínech národní trikolory. Největší pozornost ale přitahují drobné lipové listy umístěné na levé straně hrudníku a na rukávu.
„Základní styl máme na svazu všichni stejný. Jinak jsem poprosila kamarádku a designérku Annu Tuškovou, jestli by nám neudělala něco speciálního. Chtěla jsem to nějak odlišit, jako na každé olympiádě. A všichni ostatní to schválili, i když každý máme jiný styl,“ vysvětlila Adamczyková už dříve v rozhovoru pro Blesk.
První reakce fanoušků naznačují, že se nový olympijský outfit povedl. V komentářích se objevují pochvaly na adresu symboliky i celkového zpracování.
„Ty lipové listy na outfitu mě jako vlastenku dojaly,“ napsala jedna ze sledujících. Některé fanynky dokonce přiznávají, že by si podobnou soupravu dokázaly představit i ve svém šatníku.
|
Adamczyková ladí formu: Ale s nadhledem. Se to nezblázní, když se to nepovede
Adamczyková v Livignu zaujala také novou závodní helmou, která hraje výraznými barvami. Jejím autorem je české studio TRAGA a inspirace je podle samotné závodnice ryze osobní. „Mám takový hodně barevný svetr po mámě. A právě ten se stal předlohou. Je to pro mě něco speciálního,“ popsala.
Olympijská vítězka z roku 2014 se na letošních hrách představí v pátek 13. února. Mužská část české snowboardcrossové reprezentace vyrazí do medailových soubojů o den dříve.