Adamczyková předvedla olympijský outfit. Závodní soupravu jí navrhla kamarádka

  11:30
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková se v Livignu připravuje na svůj třetí olympijský start. Stejně jako řada dalších sportovců vyrazí do závodů pod pěti kruhy v novém outfitu, jehož podobu o víkendu poprvé odhalila na svých sociálních sítích.
Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6. února 2026)

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6. února 2026) | foto: AP

Eva Adamczyková během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6....
Kombinéza Evy Adamczykové pro ZOH 2026.
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...
Krystof Choura během snowboardcrossového tréninku v italském Livignu. (6. února...
Adamczyková už dříve naznačila, že pro hry v Miláně a Cortině chystá nové závodní oblečení. Nyní ukázala kompletní soupravu, kterou oblékne nejen ona, ale i další členové české snowboardcrossové reprezentace.

Základ outfitu tvoří černá barva, kterou doplňují výrazné moderní prvky v odstínech národní trikolory. Největší pozornost ale přitahují drobné lipové listy umístěné na levé straně hrudníku a na rukávu.

Olympic Outfit Czech by @anna.tuskova

„Základní styl máme na svazu všichni stejný. Jinak jsem poprosila kamarádku a designérku Annu Tuškovou, jestli by nám neudělala něco speciálního. Chtěla jsem to nějak odlišit, jako na každé olympiádě. A všichni ostatní to schválili, i když každý máme jiný styl,“ vysvětlila Adamczyková už dříve v rozhovoru pro Blesk.

První reakce fanoušků naznačují, že se nový olympijský outfit povedl. V komentářích se objevují pochvaly na adresu symboliky i celkového zpracování.

„Ty lipové listy na outfitu mě jako vlastenku dojaly,“ napsala jedna ze sledujících. Některé fanynky dokonce přiznávají, že by si podobnou soupravu dokázaly představit i ve svém šatníku.

Adamczyková ladí formu: Ale s nadhledem. Se to nezblázní, když se to nepovede

Adamczyková v Livignu zaujala také novou závodní helmou, která hraje výraznými barvami. Jejím autorem je české studio TRAGA a inspirace je podle samotné závodnice ryze osobní. „Mám takový hodně barevný svetr po mámě. A právě ten se stal předlohou. Je to pro mě něco speciálního,“ popsala.

Olympijská vítězka z roku 2014 se na letošních hrách představí v pátek 13. února. Mužská část české snowboardcrossové reprezentace vyrazí do medailových soubojů o den dříve.

Výsledky

