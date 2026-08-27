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Investice fotbalových mistrů. Müller, Hummels a spol. koupili portugalský klub

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  14:00
Němečtí fotbalisté Mats Hummels a Thomas Müller před zápasem NBA v Berlíně.

Němečtí fotbalisté Mats Hummels a Thomas Müller před zápasem NBA v Berlíně. | foto: Annegret HilseReuters

Thomas Müller
Thomas Müller v barvách Vancouveru.
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Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer a Lucas Hernández se pustili do nové výzvy. Čtyři známá jména světového fotbalu jsou součástí investiční skupiny, která koupila 90 procent portugalského klubu Estrela da Amadora. Za většinový podíl podle portugalských médií zaplatila zhruba 40 milionů eur.

Všichni čtyři mají za sebou působení v Bayernu Mnichov.

Müller a Hummels byli součástí německého týmu, který v roce 2014 vyhrál mistrovství světa, Hernández slavil stejný triumf s Francií o čtyři roky později. Švýcar Sommer již dlouhé roky patří mezi přední evropské brankáře.

Zbývajících deset procent podílu zůstává v rukou samotného klubu z nejvyšší soutěže.

Tým z lisabonského předměstí nemá zdaleka tak slavnou historii jako třeba Benfica, Porto nebo Sporting.

Po finančních problémech Estrela v roce 2011 zanikla, o devět let později se ji ale podařilo obnovit díky spojení s týmem ze Sintry. Po návratu z nižších soutěží se v roce 2023 dostala zpět mezi portugalskou elitu. V minulé sezoně skončila patnáctá.

Na celé transakci je zajímavá ještě jedna věc. Původní majitel Paulo Lopo získal klub v roce 2020 za pouhých 72 tisíc eur. O šest let později prodal 90 procent za přibližně 40 milionů eur.

Jako prezident do vedení klubu přichází Johannes Mösmang, který strávil deset let v Bayernu a který dobře zná i některé z nových investorů.

transfermarkt.de

Zusammen mit den Ex-Bayern-Profis Yann Sommer und Lucas Hernández sind Thomas Müller und Mats Hummels beim portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora eingestiegen! ✅

25. srpna 2026 v 12:20, příspěvek archivován: 27. srpna 2026 v 11:51
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