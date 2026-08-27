Všichni čtyři mají za sebou působení v Bayernu Mnichov.
Müller a Hummels byli součástí německého týmu, který v roce 2014 vyhrál mistrovství světa, Hernández slavil stejný triumf s Francií o čtyři roky později. Švýcar Sommer již dlouhé roky patří mezi přední evropské brankáře.
Zbývajících deset procent podílu zůstává v rukou samotného klubu z nejvyšší soutěže.
Tým z lisabonského předměstí nemá zdaleka tak slavnou historii jako třeba Benfica, Porto nebo Sporting.
Po finančních problémech Estrela v roce 2011 zanikla, o devět let později se ji ale podařilo obnovit díky spojení s týmem ze Sintry. Po návratu z nižších soutěží se v roce 2023 dostala zpět mezi portugalskou elitu. V minulé sezoně skončila patnáctá.
Na celé transakci je zajímavá ještě jedna věc. Původní majitel Paulo Lopo získal klub v roce 2020 za pouhých 72 tisíc eur. O šest let později prodal 90 procent za přibližně 40 milionů eur.
Jako prezident do vedení klubu přichází Johannes Mösmang, který strávil deset let v Bayernu a který dobře zná i některé z nových investorů.