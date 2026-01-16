Místo tréninkových videí nebo závodních sestřihů sdílela krátký taneční klip. „Tancuj, jako by se nikdo nedíval, miluj, jako by ti nikdy nikdo neublížil, zpívej, jako by nikdo neposlouchal, a žij, jako bys byl v ráji na Zemi,“ napsala k příspěvku, který je směsicí jejího svérázného humoru a pozitivní energie.
Objevují se v něm záběry z koupelny, letiště, hotelové chodby nebo třeba z auta. Video působí spontánně, což fanoušci oceňují.
„Miluji vaši energii a hned bych si s vámi trsla,“ napsala jedna ze sledujících. „Ta holka je prostě skvělá po všech stránkách,“ přidává se další fanoušek. Příspěvku si ale všimly i soupeřky, mezi nimi například Kajsa Vickhoff Lieová nebo Elena Curtoniová, které energii Ledecké také patřičně ocenily.
Ledecká načala tréninky na sjezd v Tarvisiu šestnáctým místem
Závodní program Ledecké pokračuje už tento víkend. V Tarvisiu ji čeká v sobotu sjezd a v neděli superobří slalom. V této sezoně má ve sjezdu zatím nejlepší výsledek v podobě šestého místa z Val d’Isère.