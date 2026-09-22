Úspěšná snowboardistka a alpská lyžařka sdílela záběry z posilovny, na nichž je vidět její odraz v zrcadle. Pozornost fanoušků přitom upoutala především její vypracovaná a svalnatá postava.
„Na můj trénink dohlíží David Pastrňák,“ napsala Ledecká k fotografiím. Kdo by však vedle ní hledal elitního hokejistu Boston Bruins, byl by zklamaný. Slavný Pasta byl v posilovně přítomný pouze symbolicky. Na snímku je totiž vidět jeho podepsaná fotografie s věnováním „Pro Esterku!“
Fanoušci v komentářích na sociálních sítích žasnou především nad formou české šampionky. „Z tvé formy musí být Pasta nadšen, jsi dělo, Ester,“ reagoval na žert s Pastrňákem jeden z komentujících na Instagramu. „Luxusní forma,“ přidal se další.
„Super! Smekám, držím palce a přeji moc úspěchů v zimní sezoně,“ popřál Ledecké jeden z fanoušků na Facebooku.
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