Ledecká si pobyt u moře užívá plnými doušky. V uplynulých týdnech se olympijská šampionka pochlubila záběry z relaxace na jachtě, kde pózovala v kapitánské čepici, i videem z jízdy na wakeboardu.
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Ledecká se fanouškům pochlubila fotkami z dovolené. Pózovala jako Pepek námořník
Jindy ukázala, že ani během volna úplně nezahálí a na břehu moře cvičí. Teď představila další ze svých zálib – potápění.
Na Instagramu zveřejnila video, na němž v tmavých plavkách a s ploutvemi na nohou ladně proplouvá pod vodou.
„Jo, taky si ráda hraju na malou mořskou vílu… Počkat, jak zněla ta otázka?“ napsala s nadsázkou k záběrům. Pohádkovou atmosféru ještě podtrhla ikonická melodie z Malé mořské víly, která video doprovází.
Nastoleného tématu se okamžitě chytili i fanoušci. Úspěšnou lyžařku a snowboardistku v komentářích přirovnávali k mořské panně, princezně Ariel nebo Siréně a nešetřili ani komplimenty.
„Nejkrásnější potápěčka a dokonalý styl,“ napsal jeden z nich. „Jako vždy nádhera,“ přidal se další.