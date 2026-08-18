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Ledecká si na dovolené hrála na mořskou pannu. Nádherná! žasnou fanoušci

Autor:
  12:08
Ester Ledecká

Ester Ledecká | foto: Profimedia.cz

Ester Ledecká
Ester Ledecká
Ester Ledecká
Ester Ledecká
11 fotografií
Ester Ledecká si před návratem do plného tréninkového nasazení dál užívá léto u moře. S fanoušky na sociálních sítích se nyní podělila o záběry z potápění a s nadsázkou naznačila, že si pod vodou připadá jako ve slavné pohádce.

Ledecká si pobyt u moře užívá plnými doušky. V uplynulých týdnech se olympijská šampionka pochlubila záběry z relaxace na jachtě, kde pózovala v kapitánské čepici, i videem z jízdy na wakeboardu.

Ledecká se fanouškům pochlubila fotkami z dovolené. Pózovala jako Pepek námořník

Jindy ukázala, že ani během volna úplně nezahálí a na břehu moře cvičí. Teď představila další ze svých zálib – potápění.

Na Instagramu zveřejnila video, na němž v tmavých plavkách a s ploutvemi na nohou ladně proplouvá pod vodou.

„Jo, taky si ráda hraju na malou mořskou vílu… Počkat, jak zněla ta otázka?“ napsala s nadsázkou k záběrům. Pohádkovou atmosféru ještě podtrhla ikonická melodie z Malé mořské víly, která video doprovází.

esterledecka

Yes, I also like to play little mermaid…
Wait, what was the question again?‍♀️

STR

15. srpna 2026 v 21:04, příspěvek archivován: 18. srpna 2026 v 10:07
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Nastoleného tématu se okamžitě chytili i fanoušci. Úspěšnou lyžařku a snowboardistku v komentářích přirovnávali k mořské panně, princezně Ariel nebo Siréně a nešetřili ani komplimenty.

„Nejkrásnější potápěčka a dokonalý styl,“ napsal jeden z nich. „Jako vždy nádhera,“ přidal se další.

Ester Ledecká na letní dovolené zapózovala v námořnické čepici.
Ester Ledecká na letní dovolené zapózovala v námořnické čepici.
Ester Ledecká na letní dovolené zapózovala v námořnické čepici.
Ester Ledecká na startu Rallye des Princesses
11 fotografií
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Barranco Cosano vs. KrumichTenis - Dvouhra - 1. kolo - 18. 8. 2026:Barranco Cosano vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 6:4, 2:0
  • 1.47
  • -
  • 2.52
Rehberg vs. NicodTenis - Dvouhra - 1. kolo - 18. 8. 2026:Rehberg vs. Nicod //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.21
  • -
  • 4.00
Brunclík vs. KumstátTenis - Dvouhra - 1. kolo - 18. 8. 2026:Brunclík vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
18. 8. 13:30
  • 2.16
  • -
  • 1.63
Mrva vs. FatićTenis - Dvouhra - 1. kolo - 18. 8. 2026:Mrva vs. Fatić //www.idnes.cz/sport
18. 8. 14:30
  • 1.52
  • -
  • 2.37
Kolín vs. Pardubice BHokej - - 18. 8. 2026:Kolín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
18. 8. 16:30
  • 2.23
  • 4.25
  • 2.54
Třinec vs. ZvolenHokej - - 18. 8. 2026:Třinec vs. Zvolen //www.idnes.cz/sport
18. 8. 17:00
  • 1.24
  • 6.64
  • 8.35
Program a výsledky
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Výsledky

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