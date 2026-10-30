Trenér Manchesteru City dopřál Haalandovi volno během utkání čtvrtého kola Ligového poháru proti Brightonu. Norský útočník ale místo odpočinku vyrazil podpořit spoluhráče přímo na stadion.
Po vítězném zápase byl ve skvělé náladě. Manchester City zveřejnil krátké video, na němž Haaland tančí na trávníku do rytmu klubové hymny The Boys in Blue.
Spíše než jeho taneční kreace však pozornost fanoušků upoutalo fotbalistovo oblečení. Norský kanonýr jim ve tmavém kulichu, dlouhém kabátu a volných kalhotách nápadně připomínal Harryho, jednoho z nešikovných zlodějů z vánoční komedie Sám doma.
Can't unsee it now 😂 https://t.co/o10rtHcm7h— Erling Haaland (@Erling) October 29, 2026
Haaland se přirovnáním nejen pobavil, ale rovnou ho posunul ještě dál. Na svých sociálních sítích zveřejnil dvě fotografické koláže, na nichž ukázal, že má něco společného nejen s nešikovným Mokrým banditou, ale také s jeho malým protivníkem Kevinem McCallisterem. „Teď už to nedokážu nevidět,“ připsal k příspěvku.
Na první koláži se porovnal s Harrym, kterého ve filmu ztvárnil Joe Pesci. Na druhé napodobil jednu z nejslavnějších scén celé komedie. S rukama přitisknutýma na tváře a vyděšeným výrazem připomněl Kevina v podání Macaulaye Culkina ve chvíli, kdy si na obličej nanese vodu po holení.
Fanoušci se okamžitě přidali. „Frajer je klaďas i záporák v jednom,“ glosoval fotografie jeden z komentujících. „Jsem si jistý, že až skončíš s fotbalem, budeš filmová hvězda,“ předpověděl další.
A protože Haaland svůj příspěvek zveřejnil těsně před Halloweenem, došlo i na doporučení, za koho by se měl převléknout. „Na tenhle víkend musíš jít za Marva,“ vyzval ho jeden z fanoušků k převleku za druhého z dvojice filmových zlodějů.
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Haaland překvapil svými plány po kariéře. Měli bychom si vzít příklad z krav, říká