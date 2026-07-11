Rapper Haaland boří hitparády. Remix od slavného muzikanta už si pouštějí miliony

A hit je na světě.
Kygo, jehož remixy a elektronickou hudbu poslouchají miliony lidí po celé planetě, slíbil, že když Haaland skóruje proti Brazílii, zremixuje jeho starý song.
Jaký, ptáte se?
Pokud jste ho ještě neviděli, na serveru YouTube už má originál přes 22 milionů zhlédnutí. Haaland v roce 2016 vydal společně se svými kamarády Erikem Botheimem a Erikem Tobiasem Sandbergem song Kygo jo. Tehdy si partička říkala Flow Kingz a Haaland si umělecky přezdíval Lyng.
Ve videoklipu norská fotbalová superstar mává grilovacím náčiním nebo skáče na trampolíně.
Teď píseň znovu ožívá v novém hávu.
Haaland v osmifinále proti Brazílii skóroval rovnou dvakrát a na šampionátu nasbíral už sedm gólů. Svou zemi táhne za historickým úspěchem, vždyť na mistrovství světa je po 28 letech a poprvé ve čtvrtfinále.
„Jak jsem slíbil, tady je,“ napsal Kygo ve středu večer na sociální sítě a zveřejnil zmíněný remix, který má na Spotify už téměř dva miliony přehrání a vládne norským hitparádám.
As promised, Kygo Jo (Kygo Remix) @ErlingHaaland 🇳🇴 - out now! https://t.co/DR4mkvXhW9 pic.twitter.com/7SPpRJUWFK— Kygo (@KygoMusic) July 7, 2026
„To na mé bingo kartičce opravdu nebylo,“ dodal vtipně Kygo.
Haaland se v posledních dnech stal virálním i na sociálních sítích, kde jeho vtipné momenty lidé sdílejí a napodobují.
A co na to samotný Haaland?
„Znamená to, že už jsem oficiálně umělec?“ napsal norskému hudebníkovi.
Haaland si podle agentury DPA otevřel vrátka k hudební kariéře. Jeho stará skladba a video s mnoha emotivními obrázky, které Kygo zveřejnil, by mu měly dodat další impulz před čtvrtfinále.
Norsko v něm v sobotu od 23:00 SELČ v Miami narazí na Anglii, kde Haaland působí v Manchesteru City a také se v zemi narodil, když tam působil jeho otec.