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Co jsi to udělal? Ibrahimovicova reakce na Haalandův nový sestřih baví internet

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  13:42
Erling Haaland z Manchesteru City v utkání s Bournemouthem.

Erling Haaland z Manchesteru City v utkání s Bournemouthem. | foto: Reuters

Erling Haaland z Manchesteru City v utkání s Bournemouthem.
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Erling Haaland slaví výhru Norska nad Brazílií na MS ve fotbale 2026.
Útočník Zlatan Ibrahimovic při návratu do švédské reprezentace v utkání se...
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Pověstná hříva Erlinga Haalanda je minulostí. Útočník z Manchesteru City se před startem nové sezony rozhodl pro radikální změnu a dlouhé blond vlasy vyměnil za krátký sestřih. Jeho proměna vyvolala na internetu pořádný rozruch. Jedna z nejvýraznějších reakcí přišla od legendárního Zlatana Ibrahimovice.

Haaland svou proměnu zmonitoroval na videu na Youtube. Ještě před usednutím do kadeřnického křesla si vzpomněl na Ibrahimovicovu dávnou radu. Bývalý švédský kanonýr ho v minulosti varoval, aby si dlouhé vlasy nikdy nestříhal, neboť v nich je jeho síla.

Ibrahimovic sám tuto radu připomínal v červnu v televizi po vítězství Norska 2:1 nad Pobřežím slonoviny na mistrovství světa.

„Když jsem ještě hrál a dařilo se mi, opravdu jsem věřil, že za tím stojí můj culík,“ přiznal Ibrahimovic, kterého s norským fenoménem spojoval stejný agent Mino Raiola. „Vzpomínám si, když prorazil na velké scéně. Viděl jsem ho s dlouhým culíkem a náš agent mi tehdy řekl: ‚Vidím v něm Zlatana.‘ Řekl jsem mu: ‚Nech si ty vlasy, protože právě ony tě dostanou tam, kam chceš,‘“ zavzpomínal Švéd.

Haaland však jeho doporučení neuposlechl. Po ostříhání se novým vzhledem prostřednictvím videohovoru pochlubil několika přátelům. Když se na obrazovce objevil Ibrahimovic, jen kroutil hlavou.

„Co jsi to, sakra, udělal? Prohrál jsi sázku, nebo co?“ reagoval naoko zděšeně. „Panebože, zablokuj si mě a smaž moje číslo,“ dodal s nadsázkou.

Nakonec se Haalanda alespoň zeptal, zda bude díky kratším vlasům rychlejší. „Doufám,“ odpověděl Nor, jehož reakce se vzápětí stala virálem na sociálních sítích. Nasbírala miliony shlédnutí a pobavila mnoho fanoušků.

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S humorem přijal proměnu také Haalandův bývalý trenér Pep Guardiola. „Máš štěstí, že vůbec nějaké vlasy máš. Já bych je také chtěl,“ pobavil holohlavý kouč norského střelce.

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