Pětadvacetiletý útočník prožívá další mimořádnou sezonu. V Premier League nastřílel už 17 branek v 16 zápasech a výrazně se podílí na tom, že City zůstávají v těsném kontaktu s vedoucím Arsenalem. Tentokrát ale zaujal jinak než góly.
Haaland se objevil v červenobílém kostýmu s falešným bílým plnovousem, výrazným líčením i vycpaným břichem. S pomocí maskérky se snažil skrýt svou identitu co nejlépe, a dokonce zvažoval, že na děti promluví s falešným přízvukem. „Byl jsem nervózní jako před zápasem,“ přiznal ve videu, které zveřejnil na svém YouTube kanálu.
Při jedné z návštěv se dozvěděl, že chlapec, který mu otevřel, fandí Manchesteru United. Reakce přišla okamžitě: „Tak to jsi na seznamu zlobivých,“ zavtipkoval Haaland.
Ve chvíli, kdy si sundal vousy a prozradil ukázal tvář, propukla mezi dětmi euforie. Jeden z malých fanoušků dokonce předstíral, že omdlel. Jinde byl norský střelec odhalen hned. „Slyšel jsem tě v televizi, hned jsem věděl, že jsi to ty,“ smál se chlapec. „Musím zapracovat na přízvuku,“ reagoval norský útočník.
Na závěr fotbalista rozebíral i téma, co Manchester City potřebuje k obhajobě titulu. Odpověď jednoho dítka byla stručná: „Dát míč tobě.“ Haaland se jen zasmál: „Chytré dítě.“