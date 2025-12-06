Marketingový ředitel firmy Jonathan Weaver pro portál Hypebeast poznamenal, že lidé mají často tendenci hledat hlubší smysl ve všem, i když tam třeba vůbec není. „Nejde o to, jak se nazýváme, ale v co věříme,“ říká Weaver.
A právě tuhle myslenku odráží i kampaň, která hravě odkazuje na kultovní americkou vánoční komedii Vánoční prázdniny.
Sleduje skupinku čtyř přátel na zimním výletu autem, kteří při nakládání kufrů z nové kolekce začnou hádat, co název značky znamená – od „sportovní tašky“ až po absurdní „dvojitý biceps“. Odpověď ale přinese až slovutný Haaland, který se v závěru krátce objeví.
A reaguje stroze: „Je to prostě Db.“