„Žádný popisek není potřeba,“ napsal šestadvacetiletý fotbalista, aniž by svého slavného společníka jmenoval.
Nepřekvapí, že fanoušci měli okamžitě jasno, o koho se jedná.
Vždyť Jordan je jednou z největších a také nejbohatších sportovních ikon. Šestkrát se Chicago Bulls opanoval NBA, vlastní dvě olympijské zlata, celosvětovou popularitu získala také jemu věnovaná dokumentární série The Last Dance.
Proto není divu, že i fotografie s Haalandem vyvolala obrovský ohlas. Během tří dnů nasbírala přes 2,5 milionu lajků a desítky tisíc komentářů i sdílení.
Na nečekané setkání reagovaly také známé sportovní osobnosti. Příspěvek ocenili například tenista Novak Djokovič, pilot formule 1 Kimi Antonelli nebo švýcarský hokejista Kevin Fiala.
Boxer Nicholai Perrett si pak s nadsázkou všiml, že vedle sebe oba urostlí sportovci působí téměř nenápadně. „Vypadají, jako by byli normálně vysocí,“ poznamenal.
Haaland měří 195 centimetrů, Michael Jordan je ještě o tři centimetry vyšší.
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Fotbalisté, kterým přibylo nejvíc fanoušků. První Haaland, druhé místo překvapí