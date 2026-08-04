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Nemusel ani psát jméno. Haaland zveřejnil fotku s legendou. Nasbírala miliony lajků

Autor:
  9:43
Erling Haaland

Erling Haaland | foto: Profimedia.cz

Michael Jordan z Chicago Bulls čelí po tréninku zájmu novinářů. Rok 1996.
Momentka z roku 2003. Michael Jordan (vlevo) a Kobe Bryant během Utkání hvězd.
Michael Jordan se v dresu Washington Wizards loučí v dubnu 2003 s kariérou.
Michael Jordan (vlevo) v dresu Washington Wizards v říjnu 2002
24 fotografií
Norský fotbalista Erling Haaland pravidelně na sociálních sítích zásobuje fanoušky záběry ze své dovolené. Tentokrát ale vytáhl skutečný trumf. Na instagramu zveřejnil fotografii po boku basketbalové legendy Michaela Jordana.

„Žádný popisek není potřeba,“ napsal šestadvacetiletý fotbalista, aniž by svého slavného společníka jmenoval.

Nepřekvapí, že fanoušci měli okamžitě jasno, o koho se jedná.

Vždyť Jordan je jednou z největších a také nejbohatších sportovních ikon. Šestkrát se Chicago Bulls opanoval NBA, vlastní dvě olympijské zlata, celosvětovou popularitu získala také jemu věnovaná dokumentární série The Last Dance.

Proto není divu, že i fotografie s Haalandem vyvolala obrovský ohlas. Během tří dnů nasbírala přes 2,5 milionu lajků a desítky tisíc komentářů i sdílení.

Na nečekané setkání reagovaly také známé sportovní osobnosti. Příspěvek ocenili například tenista Novak Djokovič, pilot formule 1 Kimi Antonelli nebo švýcarský hokejista Kevin Fiala.

Boxer Nicholai Perrett si pak s nadsázkou všiml, že vedle sebe oba urostlí sportovci působí téměř nenápadně. „Vypadají, jako by byli normálně vysocí,“ poznamenal.

Haaland měří 195 centimetrů, Michael Jordan je ještě o tři centimetry vyšší.

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