V Cortině a Miláně startuje coby první trans sportovec v historii zimních her, ale úterní první kolo kvalifikace jízdy v boulích se mu vůbec nepovedlo.
Třiadvacetiletý Švéd svůj debut pod pěti kruhy zakončil na posledním 29. místě s pouhými 12,05 body. Vyrazil ze startovní brány, s přehledem zvládl první skok, předvedl stylový prvek a čistě dopadl. Vzápětí ale vyjel mimo trať a tím jeho kvalifikační jízda skončila.
Pro srovnání vítězka kvalifikace a obhájkyně zlata z Pekingu 2022 Jakara Anthonyová z Austrálie dostala za svůj výkon 81,65 bodu. Do finále postoupilo deset nejlepších.
Lundholm ale stále může doufat, že se do finále probojuje. Všichni nepostupující totiž budou startovat ve středečním dopoledním druhém kole kvalifikace, odkud postoupí do finálové rundy dalších deset. Finále je na programu odpoledne.
|
Identifikuje se jako muž, na olympiádě ale nastoupí ještě do ženské soutěže
Lundholm je biologicky žena, ale celý život se cítí jako muž, k čemuž se otevřeně přiznal před pěti lety. „Vždycky se mnou zacházeli dobře,“ prohlásil nedávno.
Freestyler zatím nepodstoupil operaci změny pohlaví. Má proto stejné zařazení jako ženy, uvedl Švédský olympijský výbor. Mezinárodní olympijský výbor uvedl, že Lundholm soutěží v ženské kategorii, což odpovídá pohlaví sportovce.
Jeho dosud nejlepší výsledek ve Světovém poháru bylo 18. místo ve finské Ruce v prosinci 2025. V minulé sezoně se stal celkovým vítězem Evropského poháru.