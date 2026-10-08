Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jako kluk psal Messimu, ať ještě nekončí. O deset let později plakal při jeho rozlučce

Autor:
  18:00
Argentinský středopolař po zápase jen těžko zadržoval slzy.

Argentinský středopolař po zápase jen těžko zadržoval slzy. | foto: Profimedia.cz

Enzo Fernandéz v dresu Argentiny.
Tým Argentinců po posledním zápase Lionela Messiho za reprezentaci, během jeho...
Enzo Fernandéz objímá Lionela Messiho během jeho posledního reprezentačního...
Enzo Fernandéz v dresu Argentiny.
12 fotografií
Loučení Lionela Messiho s reprezentací mělo silný náboj. Po posledním utkání proti Beninu se kapitánův projev neobešel bez slz a hráčem s největšími emocemi byl bezesporu Enzo Fernández. Záložník se během slov argentinské legendy rozplakal přímo na hřišti a později svému idolu napsal emotivní vzkaz. Připomněl v něm jejich společnou cestu, včetně zlata na mistrovství světa v Kataru.

Argentina zakončila reprezentační sraz vítězstvím 3:0 nad Beninem. Messi se na něm podílel gólem a dvěma asistencemi. Po utkání se hráči shromáždili kolem svého kapitána, který promlouval k fanouškům na zaplněném stadionu Monumental.

Po utkání Enzo přiznal, že pro něj byl celý večer mimořádně silný. „Byl to velmi emotivní den. Spousta smíšených pocitů. Doufám, že si to Leo užil. Budeme ho hodně postrádat,“ řekl záložník Manchesteru City.

Později pak na sociálních sítích zveřejnil několik společných fotografií a vzkaz, ve kterém Messimu poděkoval za všechno, co pro něj během kariéry znamenal. „Leo. Myslím, že žádná věta nebude stačit. Jsi idol mého života, splnil jsem si sen poznat tě, hrát s tebou a stát se po tvém boku mistrem světa,“ napsal pětadvacetiletý středopolař.

V roce 2016 Messi po porážce Argentiny ve finále Copa América oznámil, že v národním týmu končí. Bylo mu tehdy 29 let. Šokoval tím všechny. Mezi lidmi, kteří ho prosili, aby své rozhodnutí změnil, byl i tehdy patnáctiletý Fernández.

Poslední tango krále Lea. Loučení hrdiny, kterého se Argentina naučila milovat

Mladý Argentinec svému idolu napsal dopis a prosil ho, aby reprezentaci neopouštěl. Později se sám do argentinského týmu probojoval, stal se Messiho spoluhráčem a v roce 2022 po jeho boku i mistrem světa.

V rozlučkovém příspěvku Fernández vyzdvihl také Messiho lidskou stránku. Poděkoval mu za rady, podporu a za to, jak ho po příchodu do reprezentace přijal. „Jaké jsem měl štěstí, Leo,“ napsal v závěru.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Rehberg vs. BartoňTenis - Osmifinále - 8. 10. 2026:Rehberg vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
Živě1:6, 7:6, 6:6
  • 3.40
  • -
  • 1.30
Mladá Boleslav vs. VítkoviceFlorbal - 4. kolo - 8. 10. 2026:Mladá Boleslav vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
Živě4:3
  • 1.08
  • 7.20
  • 25.00
Plzeň vs. Č. BudějoviceHokej - 9. kolo - 8. 10. 2026:Plzeň vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.80
  • 3.70
  • 4.40
Chomutov vs. TáborHokej - 10. kolo - 8. 10. 2026:Chomutov vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.00
  • 4.40
  • 1.56
Sparta vs. KometaHokej - 9. kolo - 8. 10. 2026:Sparta vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
8. 10. 18:30
  • 1.75
  • 4.55
  • 3.95
Carolina vs. VancouverHokej - - 9. 10. 2026:Carolina vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
9. 10. 01:00
  • 1.52
  • 4.86
  • 5.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.

Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson před utkáním s Izraelem.

Spor se táhne už od rozlosování skupin fotbalové Ligy národů. Irsko proti Izraeli? Politická rozbuška. I proto UEFA rozhodla, že se obě vzájemná utkání odehrají na neutrálním hřišti. Jenže k rozepřím...

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Skvělá Bartůňková vyřadila Sabalenkovou! Postup slaví Muchová, Nosková i Lehečka

Nikola Bartůňková se raduje v zápase proti Aryně Sabalenkové.

Dvacetiletá česká tenistka Nikola Bartůňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 6:4 a 6:3....

Jako kluk psal Messimu, ať ještě nekončí. O deset let později plakal při jeho rozlučce

Argentinský středopolař po zápase jen těžko zadržoval slzy.

Loučení Lionela Messiho s reprezentací mělo silný náboj. Po posledním utkání proti Beninu se kapitánův projev neobešel bez slz a hráčem s největšími emocemi byl bezesporu Enzo Fernández. Záložník se...

8. října 2026

Mistrovství světa v judu 2026 Baku: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Z filmu Jemný rváč

Ázerbájdžánské Baku hostí od 4. do 11. října mistrovství světa v judu 2026. V National Gymnastics Areně se o medaile utká více než 630 judistů z 96 zemí. Česko reprezentuje šestičlenná výprava, ve...

8. října 2026  17:59

Rozšíří se MS na 24 týmů? A co s Ruskem... Bříza o tlaku na velmoci i novém šéfovi

Petr Bříza promlouvá na konci juniorského šampionátu.

Mohl se stát nejmocnějším mužem světového hokeje, paradoxně ale pro Petra Břízu nehlasoval evropský politický spojenec – Švédsko. A tak se hokejová veřejnost už týden ptá: řítí se Mezinárodní...

8. října 2026  17:41

ONLINE: Plzeň čelí rozjetým Budějovicím. Sparta ve šlágru vyzve Kometu

Sledujeme online
Gólman Komety Stezka kryje zakončení sparťanského Řepíka.

Netradičně ve čtvrtek pokračuje dvěma duely 9. kolo hokejové extraligy. Od 17:30 hodin hostí Plzeň na svém ledě České Budějovice, v 18:30 pak začíná šlágr mezi Spartou a Kometou. Obě utkání můžete...

8. října 2026  17:15

Bartůňková porazila Muchovou, v Pekingu je v semifinále. Svrčina vyzrál na Norrieho

Nikola Bartůňková se raduje ve čtvrtfinále turnaje WTA v Pekingu.

Nikola Bartůňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou jasně 6:3, 6:0 a postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA 1000. Dvacetiletá tenistka deklasovala letošní wimbledonskou...

8. října 2026  11:08,  aktualizováno  17:05

Kuriózní zákaz v Německu. Fanoušci Bochumi nemohou skákat na tribuně

Fanoušci německé Bochumi.

Fanoušci VfL Bochum musí při domácích zápasech krotit jednu ze svých tradičních oslav. Klub jim zakázal skákání na východní tribuně, protože synchronizovaný pohyb stovek lidí vytváří takzvaný...

8. října 2026  16:30

Jdeme správným směrem, řekl Trunda o reprezentaci. Věří v lepší výsledky

Šéf českého fotbalu David Trunda na tiskové konferenci po mimořádném zasedání...

Přestože čeští fotbaloví reprezentanti úvodní čtyři zápasy elitní skupiny Ligy národů prohráli, předseda asociace David Trunda hodnotí první sraz pod novým trenérem Santim Deniou vesměs pozitivně....

8. října 2026  15:44

Medveděv se šel omluvit zraněnému fanouškovi do nemocnice, přinesl i dárek

Daniil Medveděv opouští kurt po diskvalifikaci v semifinále turnaje v Pekingu.

Ruský tenista Daniil Medveděv splnil svůj slib po nešťastném incidentu na turnaji v Pekingu. Poté, co míčkem zasáhl diváka do obličeje a byl diskvalifikován, se za zraněným fanouškem osobně vydal do...

8. října 2026  14:17

Přichází United o talent? Mladík chtěl v 15 hrát Ligu mistrů, naštval se a řeší odchod

JJ Gabriel v dresu Manchesteru United v zápase Youth League.

Je takřka jisté, že se o něm v příštích letech bude psát. Buď jako o velkém talentu, kterého si fotbalový Manchester United nechal utéct, nebo o klukovi, jenž si v šestnácti letech pokazil kariéru....

8. října 2026  13:31

Macková zazářila v Soulu, po prvním kole vede turnaj evropského golfového okruhu

Patricie Macková

Česká golfistka Patricie Macková vede po prvním kole turnaj evropského okruhu LET Korea Championship. V Soulu zahrála sedm ran pod normu hřiště, na nejbližší soupeřky má náskok dvou úderů.

8. října 2026  13:16

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Klammert na svém posledním MS prohrál už v úvodním kole s francouzským judistou

Judista David Klammert v souboji s Gokim Tadžimou na pařížském grand slamu

David Klammert se na mistrovství světa rozloučil s judistickou kariérou porážkou v prvním kole od Francouze Maxima-Gaëla Ngayapa Hamboua, bronzového olympijského medailisty z Paříže 2024.

8. října 2026  11:13,  aktualizováno  13:01

Kanár proti Muchové, první semifinále na Masters. Splněný sen, žasla Bartůňková

Nikola Bartůňková slaví vítězství ve čtvrtfinále turnaje WTA v Pekingu.

I diváci na stadionu museli mít chvílemi potíž poznat, kdo je vlastně kdo. Los tenisového turnaje v Pekingu kategorie Masters proti sobě ve čtvrtfinále postavil dvě Češky - Karolínu Muchovou a Nikolu...

8. října 2026  12:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.