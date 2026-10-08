Argentina zakončila reprezentační sraz vítězstvím 3:0 nad Beninem. Messi se na něm podílel gólem a dvěma asistencemi. Po utkání se hráči shromáždili kolem svého kapitána, který promlouval k fanouškům na zaplněném stadionu Monumental.
Po utkání Enzo přiznal, že pro něj byl celý večer mimořádně silný. „Byl to velmi emotivní den. Spousta smíšených pocitů. Doufám, že si to Leo užil. Budeme ho hodně postrádat,“ řekl záložník Manchesteru City.
Později pak na sociálních sítích zveřejnil několik společných fotografií a vzkaz, ve kterém Messimu poděkoval za všechno, co pro něj během kariéry znamenal. „Leo. Myslím, že žádná věta nebude stačit. Jsi idol mého života, splnil jsem si sen poznat tě, hrát s tebou a stát se po tvém boku mistrem světa,“ napsal pětadvacetiletý středopolař.
V roce 2016 Messi po porážce Argentiny ve finále Copa América oznámil, že v národním týmu končí. Bylo mu tehdy 29 let. Šokoval tím všechny. Mezi lidmi, kteří ho prosili, aby své rozhodnutí změnil, byl i tehdy patnáctiletý Fernández.
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Mladý Argentinec svému idolu napsal dopis a prosil ho, aby reprezentaci neopouštěl. Později se sám do argentinského týmu probojoval, stal se Messiho spoluhráčem a v roce 2022 po jeho boku i mistrem světa.
V rozlučkovém příspěvku Fernández vyzdvihl také Messiho lidskou stránku. Poděkoval mu za rady, podporu a za to, jak ho po příchodu do reprezentace přijal. „Jaké jsem měl štěstí, Leo,“ napsal v závěru.