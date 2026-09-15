Po triumfu na Cincinnati Open přijížděla Gauffová do New Yorku jako jedna z favoritek na titul. Dvaadvacetiletá Američanka došla až do semifinále, kde ji zastavila pozdější šampionka Jelena Rybakinová.
Krátce nato se na síti X objevil příspěvek uživatele, který se za Gauffovou vydával. Popisoval v něm údajné pocity tenistky po porážce na newyorském grandslamu. Falešný příspěvek se rychle rozšířil a nasbíral více než 25 tisíc lajků.
„Dala jsem do toho všechno. New Yorku, děkuji. Bolí to, ale vrátím se,“ stálo v příspěvku falešného účtu.
fake account. stop pretending to be me. mad weird— Coco Gauff (@CocoGauff) September 14, 2026
Ten se nakonec dostal i k samotné Gauffové. „Falešný účet. Přestaň předstírat, že jsi já. Tohle je fakt divné,“ reagovala.
Později upozornila také na to, že si ji dotyčný zablokoval, a vyzvala fanoušky, aby účet nahlásili.
report this account. lol— Coco Gauff (@CocoGauff) September 14, 2026
impersonating me then blocking me from engaging with you. lol weird. @CocoGauff448 delete your account and stop scamming people. pic.twitter.com/y9ePiSfztS
Nešlo přitom o ojedinělý případ. Podle Gauffové existuje více falešných účtů, jejichž provozovatelé se za ni vydávají a snaží se z fanoušků vylákat peníze. Tenistka proto své příznivce varovala, aby podobným žádostem nevěřili.
„Nejsem na Telegramu a s lidmi bych nekomunikovala ani přes WhatsApp. Prosím, neposílejte žádné peníze, protože přísahám, že to nejsem já,“ uvedla tenistka, kterou na Instagramu sleduje 2,5 milionu fanoušků, na síti X bezmála půl milionu a další milion na TikToku.
and while we are here, I will never ask people to send me money. I have been told there are a lot of accounts scamming people pretending to be me. I am not on Telegram or would communicate with people on whatsapp. Please DO NOT send money to “me” because I promise it’s not me.— Coco Gauff (@CocoGauff) September 14, 2026
S podobnými problémy se nedávno potýkala také lyžařka Lindsey Vonnová. I ona své příznivce vyzvala k obezřetnosti.
„Prosím, mějte na paměti, že bych nikdy nikoho nežádala o peníze, finanční příspěvky, dárky ani osobní údaje a prostřednictvím svých účtů bych nikoho soukromě nekontaktovala,“ uvedla v prohlášení.