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Emotivní vzkaz Gauffové po prohře na US Open dostal tisíce lajků. Nebyl však od ní

Autor:
  10:59
Tenistka Coco Gauffová

Tenistka Coco Gauffová | foto: Profimedia.cz

Americká tenistka Coco Gauffová slaví postup do semifinále US Open.
Americká tenistka Coco Gauffová slaví postup do semifinále US Open.
Američanka Coco Gauffová během semifinále US Open.
Tenistka Coco Gauffová
7 fotografií
Coco Gauffová skončila na US Open v semifinále a sezonu tak zakončí bez grandslamového titulu. Po porážce musela řešit ještě jeden nepříjemný problém. Na internetu se za ni vydávali podvodníci, kteří navíc jejího předčasného konce na domácím turnaji využili.

Po triumfu na Cincinnati Open přijížděla Gauffová do New Yorku jako jedna z favoritek na titul. Dvaadvacetiletá Američanka došla až do semifinále, kde ji zastavila pozdější šampionka Jelena Rybakinová.

Krátce nato se na síti X objevil příspěvek uživatele, který se za Gauffovou vydával. Popisoval v něm údajné pocity tenistky po porážce na newyorském grandslamu. Falešný příspěvek se rychle rozšířil a nasbíral více než 25 tisíc lajků.

„Dala jsem do toho všechno. New Yorku, děkuji. Bolí to, ale vrátím se,“ stálo v příspěvku falešného účtu.

Ten se nakonec dostal i k samotné Gauffové. „Falešný účet. Přestaň předstírat, že jsi já. Tohle je fakt divné,“ reagovala.

Později upozornila také na to, že si ji dotyčný zablokoval, a vyzvala fanoušky, aby účet nahlásili.

Nešlo přitom o ojedinělý případ. Podle Gauffové existuje více falešných účtů, jejichž provozovatelé se za ni vydávají a snaží se z fanoušků vylákat peníze. Tenistka proto své příznivce varovala, aby podobným žádostem nevěřili.

„Nejsem na Telegramu a s lidmi bych nekomunikovala ani přes WhatsApp. Prosím, neposílejte žádné peníze, protože přísahám, že to nejsem já,“ uvedla tenistka, kterou na Instagramu sleduje 2,5 milionu fanoušků, na síti X bezmála půl milionu a další milion na TikToku.

S podobnými problémy se nedávno potýkala také lyžařka Lindsey Vonnová. I ona své příznivce vyzvala k obezřetnosti.

„Prosím, mějte na paměti, že bych nikdy nikoho nežádala o peníze, finanční příspěvky, dárky ani osobní údaje a prostřednictvím svých účtů bych nikoho soukromě nekontaktovala,“ uvedla v prohlášení.

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