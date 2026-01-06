Nigérie si postup do čtvrtfinále Afrického poháru národů zajistila jednoznačným vítězstvím. O góly se postarali Ademola Lookman, Victor Osimhen (dvakrát) a Akor Adams. Přesto se po utkání více než výkon řešily emoce nigerijského kanonýra.
Krátce po hodině hry přišla situace, která Osimhena vytočila. Frank Onyeka poslal míč na Lookmana, ten se místo přihrávky rozhodl pro individuální akci. Útočník Galatasaraye dal okamžitě najevo nespokojenost a gesty si říkal o přihrávku.
Napětí ještě vzrostlo, když další akce skončila bez Osimhenova zapojení. Zástupce nigerijského kapitána rozhodil rukama a po přerušení hry se ostře pustil právě do Lookmana. Situaci se snažil uklidnit Wilfred Ndidi, do konfliktu se ale musel vložit i obránce Mosambiku Reinildo.
Vzápětí Osimhen směrem k lavičce naznačil, že chce ze hřiště dolů. Trenér Eric Chelle jeho přání vyslyšel a v 68. minutě jej vystřídal Moses Simon.
Po závěrečném hvizdu se většina nigerijského týmu sešla v hloučku na hřišti stadionu ve Fezu, Osimhen mezi nimi ale chyběl. Podle informací serveru The Athletic zamířil rovnou do tunelu, odešel z kabiny dřív než ostatní a sám si sedl do týmového autobusu.
Trenér Chelle se po zápase k incidentu odmítl detailně vyjadřovat. „Nemusím se vám svěřovat. Všechno, co se mezi námi stane, zůstane uvnitř našeho týmu,“ uvedl kouč Nigérie.
Ve čtvrtfinále Nigérie narazí na Alžírsko. Zda bude atmosféra v týmu klidnější, se ukáže v sobotu.