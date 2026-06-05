Herečka Lily Collinsová natáčela ve čtvrtek 4. června několik speciálních scén pro šestou a zároveň závěrečnou řadu seriálu Emily v Paříži (Emily in Paris). Kulisy tentokrát nemohly být okázalejší: monacký paddock, zázemí týmů formule 1 a především atmosféra jednoho z nejprestižnějších závodních víkendů sezony.
Fotografie z placu zachycují Collinsovou v roli influencerky a PR specialistky Emily Cooperové, jak se pohybuje po formulovém areálu v zářivě žlutém kostýmu a fialových lodičkách na vysokém podpatku.
Hlavním místem natáčení se stalo zázemí týmu Cadillac Racing, letošního nováčka na startovním roštu. Po boku seriálové Emily se před kamerou objevil pilot Sergio Pérez, vítěz Velké ceny Monaka z roku 2022. V týmovém tričku, kraťasech a kšiltovce prohodil s hlavní představitelkou několik slov a udělal si s ní i selfie.
Spojení seriálu formule 1 a Emily v Paříži není tak překvapivé, jak by se mohlo zdát. F1 už roky spolupracuje s Netflixem na dokumentární sérii Touha po vítězství (F1: Drive to Survive). Samotná Emily v Paříži vypráví příběh PR specialistky, která se pohybuje ve světě luxusu, módy a velkých akcí. Velká cena Monaka každoročně láká slavné osobnosti i zástupce prestižních značek a módních domů, pro finále seriálu tak vytváří téměř dokonalou kulisu.
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Jak velkou roli bude Pérez v seriálu mít a zda se v záběrech objeví i další piloti, zatím není jasné. Datum vydání poslední řady Netflix dosud neoznámil. Spekuluje se však o konci letošního roku, případně o roce 2027.