Nejenže patří David Pastrňák k nejlepším hráčům NHL, už roky si drží také pověst módní ikony. Americká média ho pravidelně řadí mezi nejlépe oblékané hokejisty současnosti a hvězdný útočník Bostonu Bruins jim dává za pravdu téměř při každém vystoupení mimo led. Na tiskových konferencích, cestách i během klubových povinností střídá elegantní obleky s ležérnějšími outfity, které jen málokdy zapadnou. Podívejte se na některé modely, které „Pasta“ vynesl během letošního roku.
Autor: Facebook/BostonBruins
David Pastrňák nikdy není ve svých outfitech přehlédnutelný. Rok 2026 zahájil zdánlivě jednoduchou kombinaci džínů a mikiny. Jeho vzhled však výrazně ozvláštnil popartový potisk.
Výrazným potiskům se český útočník rozhodně nevyhýbá.
Během zimních měsíců Pastrňák hodně nosil kulichy. Kombinace krémové a hnědé barvy je u něj častá.
Další zimní model: světlé oblečení, kterému však dominovaly černé brýle a černý kulich.
Lednová elegantní kombinace s kloboukem si získala u fanoušků na sociálních sítích velkou pozornost. Někteří Pastrňáka přirovnávali k mexickému hudebníkovi, objevil se komentář odkazující na Zorra mstitele.
Během ledna se David Pastrňák předvedl i v krémovém kompletu s logy týmu Boston Bruins.
Modrobílý outfit s brýlemi do barvy patří mezi další modely, kterými si letos David Pastrňák získal velkou pozornost. Na sociálních sítích se objevil komentář, který hráče přirovnal k postavě z filmu Pařba ve Vegas.
Modrý strakatý oblek, světle modrý kulich, bíle tričko a sportovní boty. Tento outfit vynesl Pastrňák v lednu a fanoušci se shodovali, že jsou to právě obleky, které číslu 88 sedí nejvíce.
Během zimy se Pastrňák několikrát předvedl i ve svetrech.
Nadčasový svetr a kšiltovka k Pastrňákovu stylu neodmyslitelně patří.
Lehčí svetr - a tentokrát s výrazným nápisem.
Další výrazná kombinace barev a další trefa! Hnědou bundu mohli na hokejistovi vidět fanoušci během uplynulých měsíců hned několikrát.
Elegantní kostkovanou látkovou čepici v kombinaci s hnědými kalhotami fanoušci na sociálních sítích ocenili mnoha palci nahoru.
Během uplynulých měsíců oblékl Pastrňák i nazelenalý oblek se světle modrým kulichem. Fanoušci outfit ohodnotili jako povedený a hodný hollywoodské hvězdy.
Tento oblek Pastrňák sladil s trikem s výšivkou a zlatým řetízkem.
Tmavě modrý oblek s bílými pruhy byl rovněž vydařenou volbou. Na sociálních sítích však ještě více zaujal Pastrňákův účes. Hokejista těsně před tím totiž výrazně zkrátil vlasy.
Pastrňákova oblíbená kombinace: hnědá barva, ležérně elegantní komplet, čepice a brýle.
Také tmavý model Pastrňákovi výborně padl. Dobře hodnocená byla mezi fanoušky čepice s kovovou ozdobou i moderní bunda.
Jeden z nejvýraznějších looků předvedl David Pastňák v březnu v rámci oslav Dne štěňat. V modrém obleku, světlém klobouku a červených brýlích prý připomínal hudební legendu Eltona Johna. „Třeba mu ten oblek Elton půjčil,“ psali někteří.
Konec března, měsíce historie žen, oslavili Boston Bruins ve společnosti malých hráček z přípravného programu. Pastrňák měl při veselé návštěvě budoucích hokejových hvězd na sobě výrazný oversized svetr.
Během play-off vynesl Pastrňák obleky s klobouky. Tento ozvláštnil ponožkami s ilustracemi.
Obleky s kloboukem jsou mezi fanoušky Davida Pastrňáka nejpopulárnější.
Obrovské nadšení na sociálních sítích v době play-off vyvolal tento oblek. Mnozí nešetřili chválou. „Jsem tu jen kvůli jeho kloboukům a oblekům,“ shrnul jeden komentujících.
Další výrazný model období play-off. Komentující na sociálních sítích se shodovali, že „Pasta vypadá drsně“. „Je opravdu hodně připraven hrát,“ psali.
