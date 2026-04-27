McColganová si svůj debut na maratonu v Londýně odbyla loni, kdy skončila osmá v čase 2:24:25. Letos byla o 26 sekund pomalejší, přesto se posunula o jednu příčku výš.
Rodačka ze skotského Dundee si teď zřejmě bude říkat, kde mohla skončit, kdyby ji nebrzdilo zranění. Sama ho popsala jako „explozi nohy“.
„Krátce po polovině závodu se mi na chodidle udělal opravdu ošklivý puchýř. Zní to divně, když to říkám, ale jediný způsob, jak to dokážu popsat, je, že jsem měla pocit, jako by mi noha prostě explodovala,“ řekla v cíli.
Najednou prý ucítila silné a bolestivé trhnutí. „Pak jsem měla pocit, že běžím divně. Pochybovala jsem, jestli to vůbec zvládnu. Zvlášť poté, co se postupně přidaly další bolesti,“ popsala své pocity během závodu.
Podle McColganové byl problém v botě, což se jí prý stalo poprvé. „Nosím je pořád. Nevím, proč se tentokrát moje noha rozhodla reagovat jinak. Byla jsem celá od krve. Po závodě jsem musela za lékařem,“ řekla a přiznala: „Je trochu frustrující zaběhnout zhruba stejný čas jako loni při debutu“
Historický maraton v Londýně. Dva běžci pod dvě hodiny, rekordmanem Sawe
Londýnský maraton ale psal mnoho mimořádných příběhů. Tím nejvýraznějším byl bezpochyby výkon Keňana Sabastiana Saweho, který se stal prvním mužem, jenž v oficiálním závodě zaběhl maraton pod dvě hodiny. Zvítězil v čase 1:59:30.
Pod magickou hranici se dostal také druhý muž v cíli, Etiopan Yomif Kejelcha, který doběhl za 1:59:41. Dosavadní světový rekord Kelvina Kiptuma z roku 2023 překonal i třetí Jacob Kiplimo z Ugandy časem 2:00:28.
Rekord padl i mezi ženami. Etiopanka Tigst Assefaová vylepšila vlastní maximum o devět sekund na 2:15:41.