Už na minulých zimních hrách v Pekingu, kde startovala jako teprve osmnáctiletá, se z ní stala senzace. Získala dvě zlaté medaile a jedno stříbro a v Číně rozpoutala šílenství. Sociální sítě tehdy zaznamenaly rekordní zájem a mladá lyžařka se během pár dní proměnila v celonárodní fenomén.
Na hry v Itálii tak nepřijíždí jen jako obhájkyně medailí, ale především jako globální celebrita. Spolupráce s luxusními módními domy, reklamní kampaně a titulní stránky prestižních magazínů jí přinášejí částky, o kterých si většina sportovců může nechat jen zdát.
Podle ekonomických žebříčků se její roční příjmy pohybují v řádech stovek milionů korun. V elitní společnosti nejlépe vydělávajících sportovkyň přitom představuje v záplavě tenistek raritu.
Ve srovnání s dalšími slavnými lyžařkami je rozdíl markantní. I ty největší legendy bílých svahů generují zhruba třetinové částky.
Guová tak potvrzuje, že v moderním sportu už dávno nerozhoduje jen počet medailí, ale také schopnost stát se značkou.