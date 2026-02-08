Olympionička v balíku. Číňanka vládne na sněhu, královský příjem ale získala jinde

David Chuchma
  9:30
Když se mluví o nejvýdělečnějších sportovkyních současnosti, většinou se skloňují tenisové hvězdy nebo jména z populárních profesionálních lig. Prostředí akrobatického lyžování takové možnosti obvykle nenabízí. Až na jednu výjimku – Číňanku narozenou ve Spojených státech Eileen Guovou.
Eileen Guová, USA a Čína – Olympijská šampionka ve freestyle lyžování je jednou...

Eileen Guová, USA a Čína – Olympijská šampionka ve freestyle lyžování je jednou z mladých tváří módního domu Gucci. | foto: Instagram/https/eileengu

Čínská akrobatická lyžařka Eileen Guová se raduje z olympijského stříbra ve...
Eileen Guová slaví zlato z U-rampy na olympiádě v Pekingu
Eileen Guová nemůže uvěřit známkám, které dostala za svou jízdu ve finále...
Akrobatická lyžařka Eileen Guová se narodila v USA, na olympijských hrách však...
11 fotografií

Už na minulých zimních hrách v Pekingu, kde startovala jako teprve osmnáctiletá, se z ní stala senzace. Získala dvě zlaté medaile a jedno stříbro a v Číně rozpoutala šílenství. Sociální sítě tehdy zaznamenaly rekordní zájem a mladá lyžařka se během pár dní proměnila v celonárodní fenomén.

Program her se změní a Rusové se brzy vrátí. V Itálii začíná přelomová olympiáda

Na hry v Itálii tak nepřijíždí jen jako obhájkyně medailí, ale především jako globální celebrita. Spolupráce s luxusními módními domy, reklamní kampaně a titulní stránky prestižních magazínů jí přinášejí částky, o kterých si většina sportovců může nechat jen zdát.

Daří se jim i v reklamě. Které sportovkyně se proslavily jako tváře módních značek?

Podle ekonomických žebříčků se její roční příjmy pohybují v řádech stovek milionů korun. V elitní společnosti nejlépe vydělávajících sportovkyň přitom představuje v záplavě tenistek raritu.

stanford

From the Farm to Milano Cortina. ⛷️

Olympic triple-medalist and Stanford international relations major Eileen Gu is taking a break from her studies to prepare for Milano Cortina, where she is favored to defend both of her gold medals.

“Growing up, my two biggest goals were to get into Stanford and win the Olympics. I’m proud to say I achieved both.”

The Bay Area native represented China in Beijing 2022 and became the first freeski athlete to win three medals at a single Games. Since then, Eileen has balanced elite competition with campus life — taking quantum physics, joining a sorority, studying abroad at the University of Oxford through Stanford’s Bing Overseas Studies Program (@stanfordbosp), and fully immersing herself in the Stanford experience.

“Compromising on education was never an option for me… I think my athletic career flourished not despite my commitment to education, but because of it. My innate drive to learn, to be curious, and to redefine what is possible manifest in both skiing and education.”

Sending a big hello from the Farm as she chases history once again.

6. února 2026 v 18:19, příspěvek archivován: 6. února 2026 v 23:06
oblíbit odpovědět uložit

Ve srovnání s dalšími slavnými lyžařkami je rozdíl markantní. I ty největší legendy bílých svahů generují zhruba třetinové částky.

Guová tak potvrzuje, že v moderním sportu už dávno nerozhoduje jen počet medailí, ale také schopnost stát se značkou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Plzeň vs. KarvináHázená - 18. kolo - 8. 2. 2026:Plzeň vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě17:17
  • 1.75
  • 5.40
  • 2.90
Nouza, Rikl vs. Göransson, GreveliusTenis - Kvalifikace - 8. 2. 2026:Nouza, Rikl vs. Göransson, Grevelius //www.idnes.cz/sport
8. 2. 12:00
  • 1.22
  • -
  • 4.26
Boloňa vs. ParmaFotbal - 24. kolo - 8. 2. 2026:Boloňa vs. Parma //www.idnes.cz/sport
8. 2. 12:30
  • 1.68
  • 3.95
  • 5.51
Hradec Kr. vs. DuklaFotbal - 21. kolo - 8. 2. 2026:Hradec Kr. vs. Dukla //www.idnes.cz/sport
8. 2. 13:00
  • 1.63
  • 3.86
  • 5.72
Alavés vs. GetafeFotbal - 23. kolo - 8. 2. 2026:Alavés vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
8. 2. 14:00
  • 2.36
  • 2.75
  • 4.14
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...

Ještě před několika měsíci čelila Serena Williamsová kritickým reakcím poté, co přiznala, že se při hubnutí neobešla bez pomoci léku Zepbound. Ten funguje na podobném principu jako známý Ozempic....

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Sjezd na ZOH 2026 ONLINE: Dotáhne Vonnová svůj příběh k medailovému konci?

Lindsey Vonnová během tréninku na olympijský sjezd v Cortině.

Bude třináctka šťastná, nebo přinese své nositelce smůlu? Lyžařku s tímto startovním číslem bude sledovat celý svět, ale rozhodně to nebude kvůli pověrčivosti. Americká hvězda Lindsey Vonnová...

8. února 2026

Od času dopředu po ukazatel střel. Takhle vypadaly olympijské hokejové časomíry

Kristýna Kaltounková se raduje po gólu se spoluhráčkami v utkání proti...

Jako se vyvíjí samotná sportovní disciplína, tak se také upravují a vyvíjejí televizní časomíry. Diváci chtějí mít přehled o dění na hřišti a na obrazovce si při samotném přenosu často chtějí přečíst...

8. února 2026

2. den ZOH ONLINE: Snowboardistky ovládly kvalifikaci, v akci Jílek i biatlonisté

Sledujeme online
Ester Ledecká během paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Velmi nabitý program českých sportovců ve druhém soutěžním dni zimních olympijských her začal skvěle. V kvalifikaci paralelního obřího slalomu byly Ester Ledecká a Zuzana Maděrová nejrychlejší ze...

8. února 2026  10:11,  aktualizováno  10:56

Snowboarding ONLINE: 1. Ledecká, 2. Maděrová. Češky ovládly kvalifikaci

Ester Ledecká v kvalifikaci paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Český uragán ovládl kvalifikaci olympijského závodu snowboardistek v paralelním obřím slalomu. Ester Ledecká byla v obou jízdách ze všech nejrychlejší, Zuzana Maděrová zajela vždy druhý nejlepší čas....

8. února 2026  10:41,  aktualizováno  10:49

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

8. února 2026  10:38

Líbí se jim tak moc, že je nechtějí sundat. Biatlonistky chválí nové kombinézy

Biatlonistka Markéta Davidová při tréninku na střelnici.

Čeští biatlonisté se v Anterselvě chystají na svůj první olympijský start. Do nedělní smíšené štafety nastoupí vůbec poprvé v nových kombinézách a podle reakcí samotných olympioniček je zřejmé, že si...

8. února 2026  10:32

Mamma mia! Sensazionale Lollobrigida! O zlatém scénáři na filmový trhák

Italská rychlobruslařka Francesca Lollobrigidová vyhrála závod na trati 3 000...

Od našeho zpravodaje v Itálii Vyrůstala s vědomím slávy své příbuzné Giny Lollobrigidy, filmové ikony padesátých a šedesátých let. Francesca je praneteří legendární herečky. A teď říká: „Gina by na mě dnes byla opravdu pyšná....

8. února 2026

Kapitán Litoměřic o krizi: Už jsme bouchli do stolu. Musíme zahodit ega

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v...

Jestli se rozzlobíme, budeme zlí! Anebo hodní. Cukrem i bičem se snaží hokejové Litoměřice znovu nastartovat lepší časy, v první lize totiž aktuálně chřadnou: šest porážek z posledních sedmi zápasů...

8. února 2026  9:56

Krejčího nejlepší zápas za Portland. Pomohl k další výhře nad Memphisem

Vít Krejčí z Portlandu se žene mezi dva protihráč z Memphisu. Vlevo je Taylor...

Jediný český basketbalista v NBA Vít Krejčí pomohl Portlandu 10 body k druhému vítězství nad Memphisem během dvou dnů. Trail Blazers druhý domácí zápas nad Grizzlies vyhráli 122:115, i když v průběhu...

8. února 2026  9:31

Olympionička v balíku. Číňanka vládne na sněhu, královský příjem ale získala jinde

Eileen Guová, USA a Čína – Olympijská šampionka ve freestyle lyžování je jednou...

Když se mluví o nejvýdělečnějších sportovkyních současnosti, většinou se skloňují tenisové hvězdy nebo jména z populárních profesionálních lig. Prostředí akrobatického lyžování takové možnosti...

8. února 2026  9:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zimní olympijské hry 2026 v TV: program vysílání Her v Miláně a Cortině

Lyžař Jan Zabystřan nafasoval olympijské oblečení a vybavení.

Největší sportovní svátek je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat olympijské hry v Miláně a Cortině živě, jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu...

7. února 2026  7:20,  aktualizováno  8. 2. 8:59

Snové dny slávisty Suleimana: po Benfice gól i v lize. A to ho rozhodčí nechtěl pustit

Premiérový gól slávistického záložníka Mubaraka Suleimana, který se trefil...

Pokud si neřekl o větší prostor na hřišti, tak aspoň o jmenovku na dres určitě. Slávistické číslo 45. Mubarak Suleiman. Střelec závěrečné branky v sobotním utkání s Mladou Boleslaví (4:0). „Za osm...

8. února 2026  8:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.