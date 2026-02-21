Americká hvězda v čínských barvách dál rozděluje. K její volbě se vyjádřil i Vance

David Chuchma
  9:30
Americká akrobatická lyžařka Eileen Guová rozděluje Spojené státy. Její rozhodnutí reprezentovat Čínu místo rodné Ameriky se během olympijských her, kde dosud získala dvě stříbrné medaile, znovu dostalo do centra pozornosti – a vyjádřil se k němu i viceprezident J. D. Vance.
Eileen Guová během kvalifikace U-rampy na olympijských hrách v italském Miláně.

Eileen Guová během kvalifikace U-rampy na olympijských hrách v italském Miláně. | foto: Profimedia.cz

Číňanka Eileen Guová v akrobatickém lyžování ve slopestylu. (9. února 2026)
Zleva stříbrná medailistka Eileen Guová z Číny, zlatá medailistka Megan...
Stříbrná medailistka Eileen Guová z Číny slaví po finále žen ve freestylovém...
Číňanka Eileen Guová v akrobatickém lyžování ve slopestylu. (9. února 2026)
21 fotografií

Dvaadvacetiletá hvězda freestyle lyžování, která se narodila a vyrůstala v USA, startuje od roku 2019 pod čínskou vlajkou.

Na hrách v Pekingu 2022 získala dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili, v Miláně a Cortině přidala další dvě stříbra v Big Airu a slopestylu, a to ji v sobotu ještě jeden závod čeká. Zatímco její úspěchy slaví Čína, část americké veřejnosti její volbu dodnes nepřijala.

Olympionička v balíku. Číňanka vládne na sněhu, královský příjem ale získala jinde

Už před minulou olympiádou zaznívaly hlasy, že „zradila svou zemi“. Kritika se ozývá i nyní. K tématu se vyjádřil také americký viceprezident J. D. Vance.

„Netuším, jaký by měl být její oficiální status. To je věc olympijského výboru,“ uvedl v rozhovoru pro televizi Fox.

Snowboarding a olympijské hry. Lákadlo pro mladé, které ztratilo kus své duše

Zároveň však přidal jasný osobní názor. „Myslím si, že někdo, kdo vyrůstal ve Spojených státech a využíval náš vzdělávací systém, svobodu a práva, které dělají tuto zemi výjimečnou, by měl soutěžit za USA. Proto fandím americkým sportovcům,“ řekl.

Daří se jim i v reklamě. Které sportovkyně se proslavily jako tváře módních značek?

Kontroverze se netýká jen symboliky. Čína neuznává dvojí občanství, což by znamenalo, že se Guová musela vzdát amerického pasu. Není však jasné, zda se tak skutečně stalo – americké ministerstvo zahraničí ji nevede v seznamu osob, které se občanství vzdaly. To vyvolalo spekulace o možné výjimce.

Guová opakovaně zdůrazňuje, že chce být mostem mezi dvěma kulturami. „V USA se cítím jako Američanka, v Číně jako Číňanka,“ uvedla v minulosti.

Narodila se v San Francisku čínské matce a americkému otci. Do roku 2019 reprezentovala Spojené státy, poté se rozhodla závodit za zemi původu své matky, která emigrovala z Pekingu do Kalifornie kvůli studiu. Čínská kultura jí byla blízká od dětství, každé léto trávila v Pekingu a plynně ovládá mandarínštinu.

Sklo, dřevo i minimalismus. Olympijské medaile jako obraz své doby

Své rozhodnutí vysvětluje snahou inspirovat mladé sportovce v Číně a „vrátit něco“ zemi své matky. Tvrdí také, že freestyle lyžování má v USA dostatek hvězd.

Reprezentace Číny jí otevřela dveře i mimo sport. Podle magazínu Forbes patřila v roce 2025 mezi nejlépe vydělávající sportovkyně světa, přičemž většina jejích příjmů pochází z reklamních a modelingových kontraktů. V Číně se stala jednou z nejvýraznějších tváří zimních sportů.

stanford

From the Farm to Milano Cortina. ⛷️

Olympic triple-medalist and Stanford international relations major Eileen Gu is taking a break from her studies to prepare for Milano Cortina, where she is favored to defend both of her gold medals.

“Growing up, my two biggest goals were to get into Stanford and win the Olympics. I’m proud to say I achieved both.”

The Bay Area native represented China in Beijing 2022 and became the first freeski athlete to win three medals at a single Games. Since then, Eileen has balanced elite competition with campus life — taking quantum physics, joining a sorority, studying abroad at the University of Oxford through Stanford’s Bing Overseas Studies Program (@stanfordbosp), and fully immersing herself in the Stanford experience.

“Compromising on education was never an option for me… I think my athletic career flourished not despite my commitment to education, but because of it. My innate drive to learn, to be curious, and to redefine what is possible manifest in both skiing and education.”

Sending a big hello from the Farm as she chases history once again.

6. února 2026 v 18:19, příspěvek archivován: 20. února 2026 v 12:04
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Ústí n. Labem vs. Česká LípaFlorbal - 23. kolo - 21. 2. 2026:Ústí n. Labem vs. Česká Lípa //www.idnes.cz/sport
21. 2. 13:00
  • 5.51
  • 6.51
  • 1.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, zápasy o medaile

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se blíží k závěru a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

De Sciglio nařkl Hradec: Nejednali fér a smlouvy byly neúplné, přitom jsem zdravý

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Čtyřicet startů za italskou reprezentaci, tři tituly v Serii A. Přesto obránce Matteo de Sciglio, kterého do české ligy lákal Hradec Králové, od klubu slyšel: Nebyl bys pro nás okamžitou pomocí....

21. února 2026  10:15

Marek Čech: Brankáři nemusí být nejlepší kámoši, ale vzájemný respekt je nutný

Marek Čech trénuje brankáře v Jablonci.

Mistrovský titul získal s fotbalisty Liberce i Sparty, v dresu Plzně si zachytal Ligu mistrů, působil v Rusku a krátce i v Indii. Bohaté brankářské zkušenosti nyní Marek Čech předává jako trenér...

21. února 2026  10:12

Krčmářovo dilema: Chci pomoci týmu, jakkoliv. Přesvědčují ho: Ještě nekonči

Premium
Michal Krčmář v objetí svého bratra po šestém místě v závodě s hromadným...

Od našeho zpravodaje v Itálii Co se děje? Copak neusnu? V noci na pátek zalehl biatlonista Michal Krčmář do postele v jedenáct, ale dlouho se v ní jen převaloval. Že by se mu tolik honilo hlavou, jak následujícího dne pojede svůj...

21. února 2026

Americká hvězda v čínských barvách dál rozděluje. K její volbě se vyjádřil i Vance

Eileen Guová během kvalifikace U-rampy na olympijských hrách v italském Miláně.

Americká akrobatická lyžařka Eileen Guová rozděluje Spojené státy. Její rozhodnutí reprezentovat Čínu místo rodné Ameriky se během olympijských her, kde dosud získala dvě stříbrné medaile, znovu...

21. února 2026  9:30

Formule 1 neklapla. Staněk míří do Japonska, i tak hlásí: Ohromně se těším!

Roman Staněk v barvách stáje Invicta.

Byl to jeho sen. Věděl však, že dostat se do formule 1 bude extrémně těžké. Překvapení se nekoná, český jezdec Roman Staněk mezi elitu nenakoukne. Přesouvá se do Japonska, kde bude jezdit sérii Super...

21. února 2026  9:24

Děsivé zranění při short tracku. Polka po zásahu bruslí do tváře musela na operaci

Zraněnou Kamilu Sellierovoui transportují do nemocnice.

Polská rychlobruslařka na krátké dráze Kamila Sellierová po zásahu bruslí soupeřky v olympijském čtvrtfinále podstoupila v Miláně operaci. Vyšetření odhalilo podle mluvčí výpravy drobnou zlomeninu....

21. února 2026  9:13

Stane se Sáblíková trenérkou? Přemýšlím nad tím, reaguje. Ale klepala se mi kolena

Češka Nikola Zdráhalová skončila v závodě na 1500 metrů čtrnáctá. Partnerka...

Od našeho zpravodaje v Itálii Z nové role měla pořádný respekt. Chtěla udělat radost parťačce Nikole Zdráhalové. Ale zároveň si poprvé na „střídačku“ stoupnout zrovna na olympijských hrách? To pro rychlobruslařku Martinu...

21. února 2026

Krejčí dal proti Denveru 11 bodů, domácí debakl Portlandu však neodvrátil

Zakončuje Tim Hardaway Jr.zDenveru, nespokojeně přihlíží Jrue Holiday z...

První zápas po Utkání hvězd dopadl pro basketbalisty Portlandu mizerně. Od Denveru dostali 157 bodů, což je maximum v této sezoně NBA mezi všemi kluby. Český reprezentant Vít Krejčí při debaklu...

21. února 2026  8:04

15. den ZOH 2026 ONLINE: Poslední Jílkův start, Voborníkovou čeká hromadný závod

Sledujeme online
Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů (19. února 2026)

Program zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo vrcholí. V sobotu odjedou poslední závod biatlonistky, do klání s hromadným startem zasáhne i Tereza Voborníková. Svou účast na hrách...

21. února 2026

Když postup nevyjde, tak nechci utíkat, říká nejdražší posila v historii Artisu

Liberecký stoper Dominik Plechatý brání Quadriho Adedirana z Českých Budějovic.

V mládí se mu předpovídala zářná budoucnost, za pražskou Spartu v první lize debutoval ve stejném zápase jako dnes bundesligový Adam Hložek. Později prošel Mladou Boleslaví, Jabloncem a posledních...

21. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

OBRAZEM: Slavné momenty (asi) končícího Jágra. Salut, masáže i čtení z Bible

Jaromír Jágr a Karel Rachůnek se zlatými medailemi z MS 2010

Výrazně vynikal na ledě i mimo něj, také v reprezentačním dresu ho charakterizovaly dlouhé ruce, tah na branku a především dlouhověkost. Jaromír Jágr je nejlepším českým hráčem v historii, jedním z...

21. února 2026  7:45

Reportérka se omluvila za drink před vstupem. Před kamerou dělala andělíčka

Reportérka Danika Masonová s australským akrobatickám lyžařem Coopere Woodsem

Živý vstup z olympijského dějiště měl přinést souhrn výkonů australských sportovců i pohled na domácí ragbyovou ligu. Místo toho se proměnil v nečekaný výstup – reportérka působila poněkud unaveně,...

21. února 2026  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.