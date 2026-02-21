Dvaadvacetiletá hvězda freestyle lyžování, která se narodila a vyrůstala v USA, startuje od roku 2019 pod čínskou vlajkou.
Na hrách v Pekingu 2022 získala dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili, v Miláně a Cortině přidala další dvě stříbra v Big Airu a slopestylu, a to ji v sobotu ještě jeden závod čeká. Zatímco její úspěchy slaví Čína, část americké veřejnosti její volbu dodnes nepřijala.
|
Olympionička v balíku. Číňanka vládne na sněhu, královský příjem ale získala jinde
Už před minulou olympiádou zaznívaly hlasy, že „zradila svou zemi“. Kritika se ozývá i nyní. K tématu se vyjádřil také americký viceprezident J. D. Vance.
„Netuším, jaký by měl být její oficiální status. To je věc olympijského výboru,“ uvedl v rozhovoru pro televizi Fox.
|
Snowboarding a olympijské hry. Lákadlo pro mladé, které ztratilo kus své duše
Zároveň však přidal jasný osobní názor. „Myslím si, že někdo, kdo vyrůstal ve Spojených státech a využíval náš vzdělávací systém, svobodu a práva, které dělají tuto zemi výjimečnou, by měl soutěžit za USA. Proto fandím americkým sportovcům,“ řekl.
|
Daří se jim i v reklamě. Které sportovkyně se proslavily jako tváře módních značek?
Kontroverze se netýká jen symboliky. Čína neuznává dvojí občanství, což by znamenalo, že se Guová musela vzdát amerického pasu. Není však jasné, zda se tak skutečně stalo – americké ministerstvo zahraničí ji nevede v seznamu osob, které se občanství vzdaly. To vyvolalo spekulace o možné výjimce.
Guová opakovaně zdůrazňuje, že chce být mostem mezi dvěma kulturami. „V USA se cítím jako Američanka, v Číně jako Číňanka,“ uvedla v minulosti.
Narodila se v San Francisku čínské matce a americkému otci. Do roku 2019 reprezentovala Spojené státy, poté se rozhodla závodit za zemi původu své matky, která emigrovala z Pekingu do Kalifornie kvůli studiu. Čínská kultura jí byla blízká od dětství, každé léto trávila v Pekingu a plynně ovládá mandarínštinu.
|
Sklo, dřevo i minimalismus. Olympijské medaile jako obraz své doby
Své rozhodnutí vysvětluje snahou inspirovat mladé sportovce v Číně a „vrátit něco“ zemi své matky. Tvrdí také, že freestyle lyžování má v USA dostatek hvězd.
Reprezentace Číny jí otevřela dveře i mimo sport. Podle magazínu Forbes patřila v roce 2025 mezi nejlépe vydělávající sportovkyně světa, přičemž většina jejích příjmů pochází z reklamních a modelingových kontraktů. V Číně se stala jednou z nejvýraznějších tváří zimních sportů.