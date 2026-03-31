Dvojnásobná radost u Kvitové. Tenisová hvězda přivedla na svět dvojčata

Radostné období momentálně prožívá tenistka Petra Kvitová. Podle informací deníku Blesk se dvojnásobná wimbledonská šampionka stala trojnásobnou maminkou, když v jedné z pražských porodnic přivedla na svět dvojčata.
Petra Kvitová, 2024

foto: Jan Zátorský, MAFRA

Fanouškům těhotenství oznámila loni v říjnu, kdy na sociální sítě napsala: „Z našeho malého chlapečka se brzy stane velký bráška.“ Příspěvek tehdy doplnila společnou fotografií se synem Petrem a manželem Jiřím Vaňkem. Další detaily si ale, podobně jako u předchozího těhotenství, nechala spíš pro sebe.

Podle dostupných informací se dvojčata narodila v pondělí 30. března krátce po 13. hodině. Rodina se tak rozrostla o dvě holčičky a malý Petr, který přišel na svět v červenci 2024, má nově hned dvě mladší sestry.

Kvůli mateřství dala Kvitová v posledních měsících tenis stranou a soustředila se především na rodinu. Po narození syna se sice ještě pokusila o návrat na kurty, výsledkově se jí ale příliš nedařilo. Její poslední vystoupení skončilo vyřazením v prvním kole US Open, kde podlehla Francouzce Diane Parryové 1:6, 0:6.

Za sebou má mimořádně úspěšnou kariéru. Dvakrát ovládla Wimbledon, získala bronz na olympijských hrách v Riu de Janeiro a šestkrát triumfovala ve Fed Cupu, respektive Poháru Billie Jean Kingové.

Nedávno navíc oznámila, že ji čeká nová role i mimo kurty. Stala se členkou Českého klubu fair play při Českém olympijském výboru, který na sociálních sítích uvedl, že Kvitová chce ve svém působení inspirovat k respektu, slušnosti a férovému jednání.

