Dva roky poté, co ukončila kariéru, má bývalá italská tenistka Camila Giorgiová hned dva důvody k radosti. Během jediného týdne oznámila dvě velké životní novinky. Nejprve potvrdila, že čeká miminko. O dva dny později měla svatbu.
Bývalá italská tenistka Camila Giorgiová.

Bývalá italská tenistka Camila Giorgiová. | foto: Profimedia.cz

Bývalá italská tenistka Camila Giorgiová.
Camila Giorgiová na červeném koberci při premiéře filmu Mlátička v září 2025.
„Odteď až na věky,“ napsala Giorgiová k černobílé fotce z civilního obřadu v Buenos Aires. Jejím vyvoleným je Andreas Ignacio Pasutti, někdejší argentinský tenista, který se později dal na trenérskou dráhu.

Obřad se konal jen dva dny poté, co Giorgiová na sociálních sítích sdílela video z ultrazvuku.

Podle webu Gazzetta dello Sport zatím novomanželé neznají pohlaví dítěte, očekává se však, že rodit bude bývalá tenisová hvězda v Itálii.

Tam se Giorgiová narodila argentinské rodině a po celou kariéru reprezentovala svou rodnou zemi. Ve světovém žebříčku se dostala nejvýš na 26. místo.

Vedle výsledků ale poutala pozornost i její image. Na kurt chodila vždy s make-upem a hrála v outfitech šitých na míru, které pro ni navrhovala její matka, módní návrhářka Claudia Giorgiová.

Kariéru ukončila v květnu 2024. Od té doby žije střídavě v Itálii a Argentině. Věnuje se modelingu a influencerství. Na Instagramu ji sleduje téměř 700 tisíc fanoušků. Zkouší také televizní a mediální projekty, občas komentuje tenis a loni se objevila i v italské verzi Survivoru.

Sabalenková se fanouškům pochlubila čtyřnohým přírůstkem do rodiny

Když Giorgiová oznámila, že čeká dítě, fanoušci se ptali, zda po mateřské dovolené nebude následovat návrat na kurty. Bývalá italská reprezentantka odpověděla stručně: „Nikdy neříkej nikdy.“

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

ONLINE: Boj o čtyřku vrcholí, Sparta znovu vede, daří se i Liberci, Plzni, Varům a Třinci

Sledujeme online
Brankář Josef Kořenář ze Sparty pouští gól po střele Wyatta Wylieho z Kladna...

Základní část hokejové extraligy rychle spěje ke konci. Je tu předposlední kolo a s ním všech sedm zápasů se shodným začátkem v 18 hodin. Zbývá určit tři účastníky play off a přesné složení elitní...

4. března 2026  19:09

ONLINE: Hradec Kr. - Baník 0:0, ve čtvrtfinále domácího poháru se prodlužuje

Sledujeme online
Kapitán Hradce Vladimír Darida (vlevo) a Jakub Pira z Ostravy.

V úterý překvapivě vypadla Slavia se Spartou a dál šly Jablonec s Mladou Boleslaví. Teď český fotbalový pohár pozná třetího semifinalistu. Hradec Králové hraje doma s Baníkem Ostrava, zápas má výkop...

4. března 2026  18:52

Další dva roky pro oporu. Mám ke Spartě speciální vztah, těšilo Řepíka po podpisu

Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní.

Platí za dlouholetého tahouna hokejové Sparty. A ve spolupráci s pražským klubem bude Michal Řepík pokračovat minimálně další dva roky. Zkušený útočník, jemuž po aktuální sezoně končila smlouva,...

4. března 2026  18:33

První ženská medaile pro české skoky na lyžích. Indráčková ovládla MS juniorek

Anežka Indráčková v Engelbergu během svého rekordního skoku.

Skokanka na lyžích Anežka Indráčková se stala v Lillehammeru juniorskou mistryní světa. Na mládežnickém šampionátu v klasickém lyžování vybojovala první českou medaili od roku 2019 a první pro ženský...

4. března 2026  17:39

Kodýtek zamíří do Švýcarska, od příští sezony bude hrát za Ambri-Piotta

Petr Kodýtek (vlevo) s Adamem Klapkou se radují z gólu proti Maďarsku.

Petr Kodýtek bude od příští sezony působit ve švýcarském týmu Ambri-Piotta. Sedmadvacetiletý český hokejista podepsal smlouvu do roku 2028. Účastník loňského mistrovství světa aktuálně hraje v IFK...

4. března 2026  17:18

Malinin, Liuová, Cizeron a spol. Které hvězdy olympiády míří na MS v Praze

Ilia Malinin předvedl ve volné jízdě i salto.

Za tři týdny už bude v Praze v plném proudu zahajovací den mistrovství světa krasobruslařů, které se do Česka vrací po třiatřicetileté odmlce. Na ledu už nyní takřka vyprodané O₂ Areny dojde i...

4. března 2026  16:30

Po ztrátě nohy začala s krasobruslením. Teď chce dostat sport na paralympiádu

Stef Reidová se po svém působení v soutěži Dancing On Ice zaměřila na...

Paralympijské hry startují už tento pátek. Sportovci s handicapem se utkají v šesti disciplínách, ale do budoucna by se program mohl rozšířit. Už delší dobu sílí snaha prosadit na paralympiádu také...

4. března 2026  16:20

Floder, skromný hrdina. Vyřadit Spartu? Zatím mi to nedochází, hlavně že chytám!

Mladoboleslavský gólman Jiří Floder kryje míč před dotírajícím sparťanem Janem...

Když se v závěru prodloužení natáhl na nepříjemně zakroucenou střelu sparťanského kapitána Lukáše Haraslína, už brankář Jiří Floder věděl, že Mladá Boleslav čtvrtfinále domácího poháru se Spartou...

4. března 2026  15:11

Tenistka Siniaková překvapila fanoušky. Pochlubila se novou vizáží

Kateřina Siniaková na tiskové konferenci agentury TK PLUS

Česká tenistka Kateřina Siniaková fanoušky před startem turnaje v Indian Wells překvapila novou vizáží. Na Instagramu se pochlubila novým účesem, který jí fanoušci velmi chválí.

4. března 2026  15:05

Čtyři generace jsou moc. Brněnskou posilu Cisarika české občanství zřejmě mine

Americký křídelník Ryker Cisarik (s číslem 15) už odehrál za Brno dva zápasy. V...

Příjmení na jeho dresu zní v českém prostředí překvapivě povědomě. Americký basketbalista Ryker Broden Cisarik, únorová posila Pumpa Basketu Brno, proto hned po svém příchodu vzbudil pozornost...

4. března 2026  14:17

Oslava curlingu. Reprezentanti lákají na ostravské mistrovství Evropy

Lukáš Klíma sleduje svého reprezentačního kolegu Lukáše Klípu, jak umetá cestu...

Bude to šestidenní oslava curlingu. Tak hovoří o mistrovství Evropy, které se poprvé v historii uskuteční v Česku, předsedkyně Českého svazu curlingu Karolína Frederiksen. Šampionát bude letos od 27....

4. března 2026  14:09

