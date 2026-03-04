„Odteď až na věky,“ napsala Giorgiová k černobílé fotce z civilního obřadu v Buenos Aires. Jejím vyvoleným je Andreas Ignacio Pasutti, někdejší argentinský tenista, který se později dal na trenérskou dráhu.
Obřad se konal jen dva dny poté, co Giorgiová na sociálních sítích sdílela video z ultrazvuku.
Podle webu Gazzetta dello Sport zatím novomanželé neznají pohlaví dítěte, očekává se však, že rodit bude bývalá tenisová hvězda v Itálii.
Tam se Giorgiová narodila argentinské rodině a po celou kariéru reprezentovala svou rodnou zemi. Ve světovém žebříčku se dostala nejvýš na 26. místo.
Vedle výsledků ale poutala pozornost i její image. Na kurt chodila vždy s make-upem a hrála v outfitech šitých na míru, které pro ni navrhovala její matka, módní návrhářka Claudia Giorgiová.
Kariéru ukončila v květnu 2024. Od té doby žije střídavě v Itálii a Argentině. Věnuje se modelingu a influencerství. Na Instagramu ji sleduje téměř 700 tisíc fanoušků. Zkouší také televizní a mediální projekty, občas komentuje tenis a loni se objevila i v italské verzi Survivoru.
Když Giorgiová oznámila, že čeká dítě, fanoušci se ptali, zda po mateřské dovolené nebude následovat návrat na kurty. Bývalá italská reprezentantka odpověděla stručně: „Nikdy neříkej nikdy.“