Od osudného střetu uplynulo dvacet let a bývalý český reprezentant se k události rozhodl vrátit na Instagramu, kde zveřejnil osobní vzpomínku.
„Rekonvalescence byla zpočátku náročná a občas jsem měl velké pochybnosti, zda se ještě někdy vrátím k fotbalu,“ přiznal Čech.
Musel se vyrovnávat nejen s fyzickými následky zranění, ale také s nejistotou ohledně vlastní budoucnosti. „Uvědomil jsem si, jaké mám privilegium, že jsem mohl být fotbalistou v nejlepší lize na světě. Uvědomil jsem si, jak moc miluji tuto hru,“ napsal bývalý brankář Chelsea.
Z celé zkušenosti si odnesl také důležité životní poznání. Člověk podle něj nikdy neví, co přinese další okamžik, a neměl by proto brát svůj život ani své sny jako samozřejmost.
Zranění mu přineslo také nový pohled na přípravu. Čech se začal ještě více zaměřovat na práci s vlastní myslí, koncentraci a zvládání stresu. Vedle běžného brankářského tréninku zařazoval kognitivní a vizuální cvičení a učil se pracovat s dechem. „Naučil jsem se, že můj mozek ovládá všechno a že je důležité naslouchat svému tělu,“ popsal.
Nové metody následně uplatňoval také při trénincích s brankářským trenérem Christophem Lollichonem. Do přípravy přidával náročnější úkoly, které rozvíjely nejen jeho fyzické schopnosti, ale také rychlost rozhodování a soustředění.
Současně si uvědomil, že profesionální kariéra nemusí trvat věčně. Začal proto přemýšlet o životě po fotbale a doplňovat si kvalifikaci i vzdělání pro případ, že by se na hřiště už nemohl vrátit. „Naučil jsem se, že každý problém se dá vyřešit, nesmíte se ale nikdy vzdát,“ napsal.
K dědictví osudného zápasu se neodmyslitelně váže také ochranná helma, kterou Čech začal nosit. Z původně zdravotní pomůcky se stal jeden z jeho nejvýraznějších poznávacích znaků.
TOHLE SI MUSÍME VYSVĚTLIT. Čeští fotbalisté Petr Čech (vlevo) a Michal Kadlec diskutují v průběhu přípravného zápasu proti Maďarsku.
Zranění ovšem nezanechalo stopu pouze v jeho osobním příběhu. Otevřelo také důležitou debatu o bezpečnosti hráčů.
Čech ve svém příspěvku připomněl, že Premier League následně upravila pravidla týkající se zdravotního zajištění fotbalistů a zdravotníci se stali běžnou součástí zápasů. Podle něj díky tomu mohlo být zachráněno mnoho životů.
„Na závěr bych chtěl znovu poděkovat zdravotnickým týmům a nemocnici Radcliffe v Oxfordu za to, že mi daly šanci žít a umožnily mi pokračovat ve hře, kterou jsem miloval,“ napsal.
„A to nejcennější ze všeho – mohl jsem se stát otcem! I v těžkých okamžicích můžete najít skryté poklady, které stojí za to,“ vzkázal.
Na závěr se ještě zastavil u Stephena Hunta, s nímž se osudný střet odehrál. Přiznal, že si možná někteří všimli, že ho ve svém příspěvku zmínil až na konci.
Důvod byl prostý: po zápase na Stamford Bridge se oba objali a dohodli se, že o celé události nebudou příliš mluvit a nechají ji za sebou. Bývalý špičkový gólman uvedl, že tuto dohodu dodržují dodnes.