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Dvacet let od chvíle, která mu změnila život. Čech se vrátil k osudnému zranění

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  16:14
Petr Čech z Chelsea chytá střelu jednoho z hráčů Sunderland. Možná za Chelsea...

Petr Čech z Chelsea chytá střelu jednoho z hráčů Sunderland. Možná za Chelsea nastoupil naposled. | foto: Reuters

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Říjen 2006, osudové utkání Chelsea na hřišti Readingu. Petr Čech tehdy utrpěl vážné poranění hlavy, které ho na čas vyřadilo ze hry a navždy změnilo způsob, jakým nastupoval do zápasů. Od té doby nosil ikonickou ochrannou helmu, bez níž si ho později dokázali představit jen málokteří fotbaloví fanoušci.

Od osudného střetu uplynulo dvacet let a bývalý český reprezentant se k události rozhodl vrátit na Instagramu, kde zveřejnil osobní vzpomínku.

„Rekonvalescence byla zpočátku náročná a občas jsem měl velké pochybnosti, zda se ještě někdy vrátím k fotbalu,“ přiznal Čech.

Petr Čech s trofejí pro vítěze Ligy mistrů (20. 5. 2012)

Musel se vyrovnávat nejen s fyzickými následky zranění, ale také s nejistotou ohledně vlastní budoucnosti. „Uvědomil jsem si, jaké mám privilegium, že jsem mohl být fotbalistou v nejlepší lize na světě. Uvědomil jsem si, jak moc miluji tuto hru,“ napsal bývalý brankář Chelsea.

Z celé zkušenosti si odnesl také důležité životní poznání. Člověk podle něj nikdy neví, co přinese další okamžik, a neměl by proto brát svůj život ani své sny jako samozřejmost.

Zranění mu přineslo také nový pohled na přípravu. Čech se začal ještě více zaměřovat na práci s vlastní myslí, koncentraci a zvládání stresu. Vedle běžného brankářského tréninku zařazoval kognitivní a vizuální cvičení a učil se pracovat s dechem. „Naučil jsem se, že můj mozek ovládá všechno a že je důležité naslouchat svému tělu,“ popsal.

Nové metody následně uplatňoval také při trénincích s brankářským trenérem Christophem Lollichonem. Do přípravy přidával náročnější úkoly, které rozvíjely nejen jeho fyzické schopnosti, ale také rychlost rozhodování a soustředění.

Současně si uvědomil, že profesionální kariéra nemusí trvat věčně. Začal proto přemýšlet o životě po fotbale a doplňovat si kvalifikaci i vzdělání pro případ, že by se na hřiště už nemohl vrátit. „Naučil jsem se, že každý problém se dá vyřešit, nesmíte se ale nikdy vzdát,“ napsal.

K dědictví osudného zápasu se neodmyslitelně váže také ochranná helma, kterou Čech začal nosit. Z původně zdravotní pomůcky se stal jeden z jeho nejvýraznějších poznávacích znaků.

TOHLE SI MUSÍME VYSVĚTLIT. Čeští fotbalisté Petr Čech (vlevo) a Michal Kadlec diskutují v průběhu přípravného zápasu proti Maďarsku.

Zklamaní čeští fotbalisté Jan Koller a Petr Čech po prohře na mistrovství Evropy proti Turecku.

Zranění ovšem nezanechalo stopu pouze v jeho osobním příběhu. Otevřelo také důležitou debatu o bezpečnosti hráčů.

Čech ve svém příspěvku připomněl, že Premier League následně upravila pravidla týkající se zdravotního zajištění fotbalistů a zdravotníci se stali běžnou součástí zápasů. Podle něj díky tomu mohlo být zachráněno mnoho životů.

„Na závěr bych chtěl znovu poděkovat zdravotnickým týmům a nemocnici Radcliffe v Oxfordu za to, že mi daly šanci žít a umožnily mi pokračovat ve hře, kterou jsem miloval,“ napsal.

„A to nejcennější ze všeho – mohl jsem se stát otcem! I v těžkých okamžicích můžete najít skryté poklady, které stojí za to,“ vzkázal.

Petr Čech a jeho pátý triumf v Anglickém poháru, první s Arsenalem.

Spokojený Petr Čech po zápase proti Newcastlu, ve kterém udržel své 171. čisté konto.

Na závěr se ještě zastavil u Stephena Hunta, s nímž se osudný střet odehrál. Přiznal, že si možná někteří všimli, že ho ve svém příspěvku zmínil až na konci.

Důvod byl prostý: po zápase na Stamford Bridge se oba objali a dohodli se, že o celé události nebudou příliš mluvit a nechají ji za sebou. Bývalý špičkový gólman uvedl, že tuto dohodu dodržují dodnes.

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