Oba sportovci si dali sraz v domě v Madridu. Sedli si na pohovku a vzali do rukou herní ovladače, aby si společně zahráli F1 na konzoli. Video stojí především na pohodové atmosféře a jejich vzájemném popichování, přičemž Hamilton si z mladšího kolegy střílí.
„Umíš řídit?“ zeptá se britský pilot a dočká se překvapivé odpovědi. „Ne. Nemám řidičák,“ přiznal Bellingham svůj nečekaný závodní handicap.
„Vždyť je ti 23 let,“ reaguje nevěřícně Hamilton. „Jo, všichni mi to říkají. Zníš jako moje máma,“ odpoví s úsměvem fotbalista.
Odlehčený klip propaguje herní balíček pro sezonu 2026 a hlavně nový madridský okruh Madring, na kterém se tento víkend poprvé pojede závod formule 1. Zatímco fanoušci s napětím čekají, jak si piloti na nové trati povedou, samotná reklama už slaví úspěch.
Jen na instagramovém účtu F1 nasbírala během půl dne více než 600 tisíc lajků a další rychle přibývají. V komentářích se fanoušci shodují, že „gaučový“ závod Hamiltona s Bellinghamem byl trefou do černého.
„Ikonické duo,“ píší někteří. „Jude a Lewis mi zlepšili den,“ přidává se další fanoušek.
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Jeden z komentujících si však neváhal rýpnout do výběru hlavních protagonistů. „Na gridu jsou dva španělští piloti, ale EA to bez problému zvládlo se dvěma Brity,“ napsal.