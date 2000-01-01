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Fotbalisté Bayernu Mnichov mají za sebou skvělý vstup do sezony. Doposud ani jednou neprohráli, navíc si připsali i několik opravdu drtivých vítězství. Úspěšné týdny teď oslavili společně s rodinami, trenéry i vedením klubu. Oblékli tradiční bavorské kroje a vyrazili na každoroční nedělní návštěvu Oktoberfestu.
Autor: FC Bayern, ČTK
Akci uspořádal pivovar Paulaner, dlouholetý partner Bayernu. Fotbalisté strávili několik hodin v jeho festivalovém stanu. Nechyběli ani brankář Jonas Urbig a obránce Jonathan Tah.
Autor: FC Bayern, ČTK
Záložník Luis Díaz dorazil na slavnost společně s partnerkou Geraldine Poncovou.
Autor: FC Bayern, Profimedia.cz
Dobrou náladu si na mnichovské Theresienwiese užívali také Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlović a Jonas Urbig.
Autor: FC Bayern, Profimedia.cz
Hvězdný útočník Harry Kane strávil nedělní odpoledne po boku manželky Katie Goodlandové. Společně si vychutnali atmosféru tradiční mnichovské slavnosti.
Autor: FC Bayern, ČTK
Alphonso Davies dorazil s manželkou Sheyenne Jen, kterou si vzal letos v červenci.
Autor: FC Bayern, ČTK
Dobrou náladou nešetřil ani trenér Vincent Kompany. Po jeho boku zářila manželka Carla.
Autor: FC Bayern, ČTK
Během odpoledne nezapomněli fotbalisté ani na své příznivce. Hráči i trenéři ochotně rozdávali autogramy.
Autor: ČTK
Důvodů k oslavám měli Harry Kane a jeho spoluhráči hodně. Z dosavadních sedmi zápasů nové sezony vybojovali šest vítězství a jednu remízu. Výrazné jsou především domácí výsledky. Stuttgart porazili 5:1, Bodø/Glimt 5:0 a Union Berlín dokonce 7:0.
Autor: FC Bayern, ČTK