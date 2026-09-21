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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.
Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům
Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti...
OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy
Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...
Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney
Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a...
Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany
Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj...
Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka
Stejně jako loni si čeští tenisté zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu. A stejně jako loni na něj postoupili díky vítězství 3:2 nad silnými Američany. Přestože po čtyřhře ztráceli 1:2, utkání v...
Brankář Postava inkasoval až v nájezdech, Dobeš se radoval z výhry
Třetí hrací den přípravy na NHL z Čechů bodoval díky asistenci obránce David Špaček z Minnesoty. Do akce se dostali gólmani Michal Postava a Jakub Dobeš. Prvně jmenovaný brankář Detroitu neinkasoval...
Ikona ligy Pecka o konci i budoucnosti: Trenéřina není pro mě, já jsem řemeslník
Ještě jedna sezona a pak dá adié basketbalu. Ikona ligy i ústecké Slunety Ladislav Pecka po konci kariéry neplánuje zůstat u sportu ani v roli trenéra, ani funkcionáře. „Tohle pro mě není, já jsem...
Volejbalista Indra: Vyřazení? Zklamání, ale už se těším, až si teď dám záda do kupy
Od našeho zpravodaje v Itálii Osmifinále volejbalové reprezentanty na mistrovství Evropy v Itálii bylo zlomem úspěchu a nezdaru. „A bohužel jsme ho nezvládli,“ povzdechl si univerzál a kapitán Patrik Indra po pondělní prohře s...
Pardubice - Liberec v TV: Kde sledovat hokejovou extraligu živě, sázkové kurzy
V úterý 22. září od 18:00 nabídne hokejová Tipsport extraliga předehrávku 11. kola Pardubice - Liberec. Přinášíme vám informace o tom kde sledovat zápas živě, aktuální tabulku, formu, vzájemnou...
Připálil hrnec tak, že jsme ho museli vyhodit. Neumannová o Lehečkovi i mámě
Zcela pochopitelně říká: „Už nechci být ta holčička v růžové bundičce.“ Takhle si ji národ pamatuje, když se v cíli lyžařského závodu v Turíně běžela ve svých dvou a půl letech schovat do náruče...
Formule 1 zkrátí závody, cílem je ušetřit palivo. Zruší i nynější časový limit
Závody formule 1 budou od příští sezony kratší o 15 kilometrů. Rozhodnutí snížit celkovou délku Velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise F1, které předsedají výkonný ředitel...
Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi
Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 odstartovalo 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechyběla ani česká reprezentace,...
FIFA pomalu začíná přiznávat své chyby. Infantino je otevřen změnám v řízení
Předseda Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino přišel s návrhem na externí posouzení způsobu, jakým organizace přijímá zásadní rozhodnutí. Otevřený je i případným změnám.
Fotbalisté poprvé pod Deniou: zvědaví sparťánci, Krejčí v teniskách. Nová éra je tu
Sparťanští žáčci už měli po tréninku, a tak v areálu na Strahově v civilu zvědavě nakukovali přes zábradlí. O hlavu menší caparti, kteří si to zrovna v šedivých teplákovkách s eskem na prsou a...
Od třetího setu jsme měli na hřišti bordel, mrzelo trenéra Nováka po vyřazení
Od našeho zpravodaje v Itálii Nezvládli koncovku druhého setu a už se nezvedli. Volejbaloví reprezentanti na mistrovství Evropy v Turíně vypadli v osmifinále s Belgií 1:3 (20, -24, -14, -15) a nenavázali na loňské tažení světovým...
Prodej krásného stavebního pozemku v obci Vítovice, okres Vyškov
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ODPÍSKÁNO: Spartě upřeli sudí penaltu. Na Slavii to vyřešili správně, říká expert
Neodpískaná penalta pro Spartu v Olomouci. Naopak bláznivý závěr na Slavii, kdy proti Plzni sudí nařídil pokutový kop a pak ho nechal opakovat, pravidlově vyřešený dobře. „Správně posouzené situace,“...
Nedotknutelný Evenepoel. Ale v neděli ho chci porazit, dává najevo Seixas
O ničem jiném než o vítězství neuvažoval. „Bylo mým cílem i motivací. A teď jsem superspokojený,“ svěřoval se Remco Evenepoel po časovce na mistrovství světa cyklistů v Montrealu.