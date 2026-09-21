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Dresy vyměnili za kroje a pivo. Hráči Bayernu vyrazili slavit na Oktoberfest

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Michael Olise, Tom Bischof, Manuel Neuer a Lennart Karl Fussbal na Oktoberfestu Brankář Jonas Urbig a obránce Jonathan Tah během návštěvy Oktoberfestu. Záložník Luis Díaz a jeho partnerka Geraldine Poncová Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlovic a Jonas Urbig na Oktoberfestu Asistent trenéra Aaron Danks na Oktoberfestu Harry Kane s manželkou Katie Goodlandová na Oktoberfestu Alphonso Davies s partnerkou Sheyenne Jen na Oktoberfestu Joshua Kimmich s manželkou Linou na Oktoberfestu Michael Olise a Jamal Musiala na Oktoberfestu Trenér Vincent Kompany a jeho manželka Carla Higgs Kompanyová na na Oktoberfestu Lennart Karl a jeho partnerka Zoe Käppeleová na Oktoberfestu Trenér Vincent Kompany dává autogramy na Oktoberfestu
Fotbalisté Bayernu Mnichov mají za sebou skvělý vstup do sezony. Doposud ani jednou neprohráli, navíc si připsali i několik opravdu drtivých vítězství. Úspěšné týdny teď oslavili společně s rodinami, trenéry i vedením klubu. Oblékli tradiční bavorské kroje a vyrazili na každoroční nedělní návštěvu Oktoberfestu.

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Krejčíková vs. FriedsamováTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Krejčíková vs. Friedsamová //www.idnes.cz/sport
22. 9. 12:30
  • 1.10
  • -
  • 6.66
Gima vs. ForejtekTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Gima vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
22. 9. 13:00
  • 3.48
  • -
  • 1.25
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