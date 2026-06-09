Které dresy pro MS se povedly nejvíc? Češi v hodnocení prestižního deníku propadli

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  17:23
Fotbalové mistrovství světa ještě oficiálně nezačalo, přesto se dá s nadsázkou říct, že už má své první vítěze a poražené. Konkrétně na poli módy. Prestižní deník The Athletic ohodnotil domácí sady všech 48 účastníků turnaje a česká reprezentace v jeho žebříčku příliš důvodů k radosti nenašla.
Česká republika

Česká republika | foto: Puma

Nové dresy české fotbalové reprezentace, ve kterých se představí v březnové...
Ghana domácí
Brazílie domácí
Anglie domácí
49 fotografií

Domácí dres českého týmu zařadil The Athletic až na 46. místo, tedy na třetí příčku od konce. Hůře dopadly jen trikoty Kanady a posledního Chorvatska.

Výrobce přitom zdůrazňuje historický odkaz celé české kolekce. Puma uvádí, že dres vzdává hold „hrdinům roku 1996“, kteří tehdy okouzlili fotbalový svět. Připomíná také českého dvouocasého lva či národní hrdost spojenou s legendárním tažením evropským šampionátem.

Souhlasíte s hodnocením českého dresu?

Autor žebříčku Nick Miller ale s tímto odkazem příliš nesouhlasí. Podle něj je problém především v tom, že Puma prezentuje dres jako poctu týmu, který v roce 1996 došel až do finále mistrovství Evropy, samotný design tomu ale příliš neodpovídá.

„Ve skutečnosti nevypadá vůbec jako ten, ve kterém Česká republika tehdy došla až do finále. Jiný odstín červené, jiné modré detaily, jiný límeček,“ napsal Miller. Dále uvádí, že současná verze působí nevýrazně a postrádá nápad.

Jak budou vypadat domácí dresy pro MS ve fotbale 2026? Vyberte svého favorita

Na vrcholu žebříčku se umístily především dresy, které dokázaly propojit tradiční prvky s originálním designem. Do nejlepší desítky se dostaly například Belgie, Austrálie, Španělsko nebo Německo. Třetí místo obsadila Anglie, druhou příčku Brazílie.

Vítězem hodnocení se stala Ghana. Design vychází z tradiční ghanské tkaniny kente a motivů spojených s pavoukem Anansi, významnou postavou místního folklóru. Výsledkem je výrazný pestrobarevný vzor, který podle autora žebříčku patří k nejzajímavějším fotbalovým dresům letošního roku.

Podívejte se na všechny dresy reprezentací, které budou bojovat na MS ve fotbale

Nové dresy české fotbalové reprezentace, ve kterých se představí v březnové baráži.
Ghana domácí
Brazílie domácí
Anglie domácí
Německo domácí
49 fotografií
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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Lajović vs. ForejtekTenis - - 9. 6. 2026:Lajović vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 5:7, 1:2
  • 1.54
  • -
  • 2.45
Bouzková vs. KuděrmetovováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 9. 6. 2026:Bouzková vs. Kuděrmetovová //www.idnes.cz/sport
Živě6:0, 2:3
  • 1.07
  • -
  • 8.20
DR Kongo vs. ChileFotbal - - 9. 6. 2026:DR Kongo vs. Chile //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.25
  • 2.70
  • 3.70
Maďarsko vs. KazachstánFotbal - - 9. 6. 2026:Maďarsko vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
9. 6. 19:00
  • 1.25
  • 5.86
  • 10.70
Martincová vs. SwanováTenis - - 9. 6. 2026:Martincová vs. Swanová //www.idnes.cz/sport
9. 6. 20:00
  • 1.77
  • -
  • 1.96
Program a výsledky
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Výsledky

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