Fotbalové reprezentace postupně odhalují, v jakých dresech nastoupí na letošním světovém šampionátu. A zatímco některé týmy v těchto dnech ještě bojují v baráži o postup z evropské kvalifikace, nové domácí sady už naznačují, kdo vsadil na tradici a kdo se pustil do experimentů. Někde zůstávají u osvědčených barev a střihů, jinde sází na výraznější vzory i detaily. Podívejte se, jak budou jednotlivé týmy vypadat, a vyberte si svého favorita.
Autor: Adidas
Domácí dres Alžírska od Adidasu čerpá inspiraci z písečných dun saharské pouště. Kombinuje béžové a bílé pruhy v dynamickém vzoru, který doplňuje výrazné zelené zakončení u výstřihu.
Autor: Adidas
Anglický domácí dres navazuje na tradiční celobílý vzhled, který doplňují moderní detaily. Jemná grafika inspirovaná fotbalovou kulturou je zakomponovaná přímo v materiálu, výrazným prvkem je pak i zlatá hvězda nad znakem.
Autor: Nike
Tradiční svislé pruhy Argentiny v modré a bílé barvě dostaly modernější podobu. Díky jemnému přechodovému efektu se odstíny modré plynule prolínají a vytvářejí dynamičtější vzhled dresu.
Autor: Adidas
Domácí dres Austrálie odkazuje na ikonický model z roku 2006 i éru Nike Total 90. Tradiční žlutozelenou kombinaci posouvá moderní zpracování.
Autor: Nike
Brazilský dres pracuje s motivy národní vlajky, které převádí do dynamické struktury přímo v materiálu. Žlutá, zelená a modrá tak vytvářejí živý a energický celek odkazující na styl brazilského fotbalu.
Autor: Nike
Design belgických dresů čerpá inspiraci z gotických vitráží, které jsou typické pro místní architekturu. Výrazný vzor doplňují detaily odkazující na přezdívku Red Devils i národní symboliku.
Autor: Adidas
Domácí dres Kostariky zaujme výrazným celoplošným vzorem. Ten tvoří hravé motivy listů, tukanů i symbolů radosti v kombinaci červené, modré a růžové, které odkazují na energii a pestrost této středoamerické země.
Autor: Adidas
Dres české reprezentace sází na výraznost a národní hrdost. Sytě červený základ doplňuje jemný celoplošný vzor, který dodává hloubku, aniž by rušil celkový dojem.
Autor: Puma
Čínské domácí dresy staví na tradiční kombinaci červené a zlaté, kterou doplňují symboly spojené s národním týmem i kulturním dědictvím země.
Autor: Nike
Dres Egypta stojí na silné symbolice a výrazném vizuálu. Sytě červená barva plynule přechází do tmavších tónů a doplňují ji geometrické vzory inspirované jak starověkým Egyptem, tak pulzující energií moderní Káhiry.
Autor: Puma
Francouzský domácí dres z dílny Nike čerpá inspiraci z haute couture (francouzské označení pro módu šitou na míru), což se odráží například v bílém límci reinterpretujícím tradiční trikolóru. Celek doplňuje kovově laděný znak v měděném tónu a červené zapínání u krku.
Autor: Nike
Ghana sází na energii a výrazný styl. Bílý základ doplňují odvážné geometrické vzory v přechodech červené, žluté a zelené, které oživují národní barvy. Dominantním prvkem je ikonická černá hvězda na hrudi.
Autor: Puma
Domácímu dresu Chile dominuje motiv kondora, národního ptáka. Na tradiční červené základně se objevuje vzor inspirovaný jeho peřím.
Autor: Adidas
Chorvatský domácí dres staví na ikonické šachovnici, tentokrát v menším a kultivovanějším provedení. Inspiraci čerpá z designu z roku 1990, který nepřebírá doslova, ale převádí ho do moderní podoby.
Autor: Nike
Domácí dres Severního Irska stojí na kombinaci tyrkysové a zelené barvy. Oživuje ho abstraktní vzor inspirovaný dynamickými liniemi místní architektury.
Autor: Adidas
Dres islandské reprezentace stojí na kontrastu a čistotě. Sytě modrý základ připomíná severoatlantskou oblohu i ledovcové vody a záměrně zůstává jednoduchý, aby vynikl státní znak.
Autor: Puma
Italský dres propojuje tradiční prvky s moderním zpracováním. Navazuje na bohatou historii italského fotbalu a její motivy převádí do současného designu.
Autor: Adidas
Domácí dres Jamajky odkazuje na osobnost Boba Marleyho. Zlatý základ doplňuje celoplošný vzor inspirovaný háčkovanými oděvy a rastafariánskou estetikou 70. let, doplněný o pruhy spojené s reggae kulturou.
Autor: Adidas
Klasická modrá barva japonského domácího dresu dostává novou podobu díky abstraktnímu grafickému vzoru. Jemné světle modré linie mají odkazovat na typický opar na horizontu.
Autor: Adidas
Tradiční žlutý základ doplněný zelenými detaily zůstává u nového domácího dresu Jihoafrické republiky. Jemné grafické prvky pak odkazují na dvanáct úředních jazyků země a její kulturní rozmanitost.
Autor: Adidas
S motivem bílého tygra, symbolu síly a ochrany, pracuje domácí dres Jižní Koreje. Výrazný „tygří“ vzor je zakomponovaný přímo do materiálu a celek doplňuje typografie inspirovaná korejskou kaligrafií.
Autor: Nike
Dominantním prvkem kanadského dresu je javorový list ve dvoubarevném provedení uprostřed. Design doplňují detaily inspirované outdoorovým oblečením.
Autor: Nike
Motiv katarského dresu odkazuje na typickou zubatou linii, která odděluje bílou a vínovou část národní vlajky. Vínový základ pak doplňují tmavší detaily.
Autor: Adidas
Domácí dres Kolumbie vychází z magického realismu, uměleckého směru, který propojuje realitu s fantazií. Typickým motivem jsou žlutí motýli, kteří se promítají i do designu dresu.
Autor: Adidas
Domácí dres Maďarska sází na tradiční tmavě červenou barvu. Tu doplňují bílé a zelené prvky, které odkazují na národní barvy maďarské vlajky.
Autor: Adidas
Dres Maročanů stojí na sytě červeném základu, který dotvářejí zelené detaily. Tradiční vzory na límci a rukávech odkazují na kulturní dědictví země a podtrhují hrdost i identitu marockého fotbalu.
Autor: Puma
Mexický domácí dres propojuje tradici s budoucností. Jeho cílem je vyjadřovat energii a hrdost, které mají spojovat generace fanoušků během nadcházejícího světového šampionátu.
Autor: Adidas
Dres německých fotbalistů vzdává hold úspěšné minulosti na světových šampionátech a odkazuje na ikonické modely z historie. Dominantním prvkem je opakující se diamantový vzor, který připomíná legendární návrhy dřívějších německých kolekcí.
Autor: Adidas
Domácí dres Nigérie staví na tradiční zelené, kterou doplňují boční pruhy inspirované brněním. Ty mají odkazovat na sílu a připravenost týmu.
Autor: Nike
Oranžová v nejvýraznější podobě, jakou kdy nizozemský tým oblékl. Dres staví na tradiční barvě, kterou posouvá do ještě sytějšího a nepřehlédnutelného provedení. Zajímavým prvkem je znak federace s efektem, který se proměňuje při pohybu hráčů.
Autor: Nike
Norsko zůstává věrné své tradiční červené, kterou propojuje s motivy národní vlajky. Modré prvky doplňuje jemný vzor inspirovaný vikingským uměním.
Autor: Nike
Dres Nového Zélandu sází na syrovou, nenápadnou sílu. Černý základ dotváří jemná textura s abstraktními, plynulými vzory inspirovanými kapradinami, pobřežím i vulkanickým terénem.
Autor: Puma
Klasické paraguayské červenobílé pruhy se vracejí v nové podobě. Jemně strukturovaný materiál s lehce „opotřebovaným“ efektem dodává dresu historický nádech.
Autor: Puma
Domácí dres Peru se inspiruje třemi charakteristickými oblastmi země, tedy pobřežím, horami a deštnými pralesy. Dominantním prvkem je ikonická červená šerpa, která se promítá do celoplošného grafického vzoru.
Autor: Adidas
Dres Pobřeží slonoviny působí jako oslava barev a energie. Výrazný oranžový základ doplňuje celoplošný vzor inspirovaný tradičními textiliemi a symboly, zelené detaily pak vyvažují celkový vzhled a podtrhují národní identitu.
Autor: Puma
Polský domácí dres pracuje s motivem bílého orla, jehož peří převádí do moderní grafiky plynoucí napříč rukávy. Vzor doplňují prvky připomínající světlo a mraky, celek pak podtrhují červené detaily.
Autor: Nike
Dres Portugalska čerpá inspiraci ze síly Atlantského oceánu. Sytě červený základ dotváří jemný vlnový vzor, který symbolizuje pohyb a oceánskou energii. Zeleno-zlaté detaily na límci a rukávech podtrhují národní barvy.
Autor: Puma
Rakouský domácí dres sází na jednoduchost. Výrazný červený základ doplňují černé rukávy a ostré bílé detaily, čímž přímo odkazuje na národní barvy.
Autor: Puma
Řecko se vrací ke klasickému vzhledu inspirovanému začátkem tisíciletí. Bílo-modrá kombinace staví na tradičních prvcích včetně typických pruhů na ramenou.
Autor: Adidas
Dres Saúdské Arábie zaujme netradiční kombinací fialové a tmavě zelené v celoplošném vzoru. Inspiraci čerpá z bohatě zdobených vstupních dveří, které jsou typické pro místní architekturu.
Autor: Adidas
Domácí dres Senegalu propojuje eleganci s kulturní hrdostí. Bílý základ doplňují jemné tónované vzory inspirované tradičními textiliemi a symboly. Zelené, žluté a červené detaily pak odkazují na národní barvy.
Autor: Puma
Na domácím dresu Skotska hraje hlavní roli tradiční Ondřejský kříž ze státní vlajky. Objevuje se v podobě opakujícího se tmavě modrého vzoru na klasickém modrém základu.
Autor: Adidas
Zpracování slovinských dresů navazuje na design z roku 2022, který si tehdy zvolili sami fanoušci. Na hrudi se objevuje mřížka kosočtverců doplněná o motiv hory se srdcem, symbolizující vztah hráčů k zemi.
Autor: Nike
Španělský dres pro světový šampionát sází na čistý pruhovaný design. Červený základ doplňují opakující se žluté vertikální linie, které navazují na tradiční národní motivy.
Autor: Adidas
Domácí dres Švýcarska reprezentuje jednoduchost a přesnost. Výrazný červený základ dotvářejí čisté bílé detaily a dominantní švýcarský kříž na hrudi.
Autor: Puma
Dres Spojených arabských emirátů sází na čistý bílý základ. Ten oživují červené detaily a výrazná šedá grafika na ramenou a rukávech, která dresu dodává moderní vzhled.
Autor: Adidas
Tradiční žluto-modré barvy švédského domácího dresu dostaly moderní nádech. Design zároveň vzdává hold stylu 70. let a pracuje s jemným tónovaným vzorem.
Autor: Adidas
Turecký domácí dres stojí na výrazném červeném základu, který doplňuje moderně pojatý pruh na hrudi. Ten oživuje jemný vzor inspirovaný tradiční technikou ebru, dominantou zůstává národní vlajka.
Autor: Nike
Domácí dres Ukrajiny vzdává hold bohaté historii země. Tradiční žluto-modré barvy doplňuje jemný opakující se vzor, který je nenápadně zapracovaný do designu.
Autor: Adidas
Uruguayský dres sází na jednoduchost a tradici. Typickou světle modrou doplňují tmavší detaily, které podtrhují čistý a sebevědomý vzhled.
Autor: Nike
Motiv hvězd a pruhů se v dresu USA objevuje v moderním, dynamickém pojetí. Deformované pruhy a barevné přechody vytvářejí dojem pohybu a odkazují na americkou různorodost i energii.
Autor: Nike
Vínová barva domácího dresu Venezuely ožívá díky celoplošnému abstraktnímu vzoru inspirovanému tvary a reliéfem pohoří Tepui. Výsledkem je výrazný design, který odkazuje na krajinu i identitu země.
Autor: Adidas
Tradiční červený základ domácího dresu Walesu dostal novou podobu. Doplnily ho horizontální pruhy v tmavě zelené, červené a bílé, které dresu dodávají výrazný vzhled.
Autor: Adidas