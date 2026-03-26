|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Jak budou vypadat domácí dresy pro MS ve fotbale 2026? Vyberte svého favorita
Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?
Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...
Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?
Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...
Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko
Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...
Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes
Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...
ONLINE: Hradec v prodloužení hraje o naději, Liberec získal proti Varům mečbol
Play off hokejové extraligy může poznat druhého semifinalistu. Třinci chybí k postupu jediná výhra, získá ji v Hradci Králové, kde nastupuje od 18 hodin? Zápas sledujte v podrobné online reportáži. V...
Tenis ONLINE: Lehečka má v Miami namířeno do finále. Vede i ve druhém setu
Prestižní turnaj Masters v Miami může mít opět po roce českého finalistu. Na Jakuba Menšíka, který loni dokráčel dokonce až k titulu, chce navázat Jiří Lehečka. V semifinále soupeří s francouzským...
Nůž se zastavil a Vránková improvizovala. Trojitý lutz? Bude to překvapení, smála se
Věděla, že se ocitla ve společnosti, kam vlastně úplně nepatří. Že coby 34. žena z mistrovství Evropy bruslí mezi 24 nejlepšími na mistrovství světa. Že na rozdíl od ostatních nemá v repertoáru...
Cibulka podepsal v NHL, Edmonton dal obránci Budějovic nováčkovský kontrakt
Hokejový obránce Tomáš Cibulka podepsal v zámořské NHL dvouletý nováčkovský kontrakt s Edmontonem. Smlouva s nedraftovaným držitelem bronzu z juniorského mistrovství světa, který odehrál poslední dvě...
Bizarní dojezd E3. Skupina skvěle dotáhla Van der Poela, pak mu darovala výhru
Mathieu van der Poel vyhrál po 63 kilometrů dlouhém úniku potřetí za sebou belgický závod E3 Saxo Classic. Jeho další heroický výkon málem zmařila skupinka čtyř pronásledovatelů, která se však...
Školní batůžky a černé pásky. Íránci připomněli oběti útoku na dívčí školu
Íránští fotbaloví reprezentanti nastoupili k pátečnímu přípravnému utkání proti Nigérii s černými páskami na rukávech a se školními batůžky, kterými chtěli připomenout oběti útoku na dívčí školu v...
Mrázkovým přiletěla z publika husa. Taschlerovi si tanec užili „megasticky“
Pražská O2 arena byla v pátek krátce po poledni zaplněná stejně, jako když měl o den dřív nastoupit na led Ilia Malinin. Tentokrát ale fanoušci nedorazili kvůli dalšímu skokanskému představení...
Jak korupční kauzu vnímá Polsko? V klubu zjišťují, co se u nás děje, popisuje Přikryl
Co se to tam u vás děje? Kdo jsou lidé podezřelí z ovlivňování fotbalových zápasů? I na takové dotazy musel tento týden odpovídat někdejší mládežnický reprezentant Tomáš Přikryl, jenž aktuálně působí...
Olympijská šampionka předala cenu Taylor Swift. Zpěvačka ji označila za inspiraci
Na první pohled nečekané spojení sportu a hudby nabídlo letošní předávání iHeartRadio Music Awards v Los Angeles. Na pódiu se totiž objevila olympijská vítězka v krasobruslení Alysa Liuová, která...
Vingegaard se v Katalánsku dočkal kopce a dominoval. Vede i v celkovém pořadí
Dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard vyhrál na závodě Kolem Katalánska náročnou 5. horskou etapu a udělal velký krok k celkovému vítězství. Před závěrečnými víkendovými etapami má dánský...
Mrázkovi kousek od desítky, postoupili i Taschlerovi. Praze vládnou Francouzi
České páry si v rytmickém tanci na MS v krasobruslení v Praze vedly vyrovnaně. Kateřina a Daniel Mrázkovi jsou se známkou 76,74 bodu dvanáctí, Natálie a Filip Taschlerovi získali o 39 setin méně a...
KOMENTÁŘ: Tohle srdce bije dál. I bez pásky. Může národní tým hrát bez Součka?
V silných prohlášeních se nevyžívá, není to jeho styl. Sám ví, že se nenarodil jako excelentní řečník. Ale ta věta měla ve čtvrtek večer silný nádech. „Můžou mi vzít pásku, ale nemůžou mi vzít...