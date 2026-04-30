Na sociálních sítích se objevily záběry, na nichž Simeone Whitea doběhne, několikrát ho plácne do zad, chytí za paži a strčí do něj. Anglický obránce se následně otočí a mezi oběma muži dojde k ostré hádce. Situaci nakonec musí uklidnit ochranka.
Diego Simeone Confronting Ben White After He Walked Over the Atléti Badge! 😅 pic.twitter.com/ijCWRPwihr— FootballingGods • Football • Fútbol • Soccer (@footballinggod5) April 29, 2026
Simeone měl reagovat na moment, který se odehrál jen pár vteřin předtím. Britský fotbalista při cestě ze hřiště přešel přes znak Atlétika vyznačený na trávníku, zatímco jeho spoluhráči ho obešli. Klubový znak je přitom ve Španělsku vnímán velmi citlivě a šlápnutí na něj může být bráno jako projev neúcty a provokace.
Napětí ale provázelo celý večer. Atlétiko s Arsenalem svedly fyzicky náročný zápas a největší kontroverze přišla v závěru. Za stavu 1:1 rozhodčí Danny Makkelie nejprve odpískal penaltu pro Arsenal po souboji Davida Hancka s Eberechim Ezem.
Po zásahu VAR a kontrole u monitoru však svůj verdikt změnil. To vyvolalo velkou nevoli na straně hostů, fanoušků i expertů. Po celou dobu vyhodnocování videozáznamů měl totiž být rozhodčí pod tlakem Simeoneho, který se držel poblíž.
Duel v Madridu tak skončil 1:1 a o postupujícím do finále rozhodne až odveta v Londýně.