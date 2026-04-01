K incidentu na stadionu Opus Arena došlo ve 34. minutě. Turecký záložník Demir Ege Tiknaz byl vyloučen po druhé žluté kartě a Korkmaz reagoval na verdikt rozhodčího velmi bouřlivě. Hlasitě dával najevo svůj nesouhlas a ve frustraci si dokonce sundal kabát. Krátce nato však podle webu GB News uklouzl, udeřil se hlavou o zem a ztratil vědomí.
Samotný pád televizní kamery nezachytily, diváci ale mohli sledovat, co následovalo: přerušení utkání, příjezd sanitky i urgentní ošetření tureckého trenéra přímo u hřiště. Jeho svěřenci i členové realizačního týmu vše sledovali s velkými obavami. Celá situace nakonec vyústila v převoz trenéra do nemocnice.
Turecká fotbalová federace následně informovala, že Korkmaz je při vědomí. „Náš zdravotnický tým mu poskytl prvotní ošetření u postranní čáry. Následně byl trenér sanitkou převezen do nemocnice na kontrolní vyšetření. Přejeme mu brzké uzdravení,“ uvedla federace v oficiálním prohlášení na sociálních sítích.
Po zhruba dvou hodinách byl zápas znovu obnoven. Turecko v jeho průběhu navíc dostalo ještě další dvě červené karty, takže Chorvaté nakonec dohrávali proti osmi soupeřům. Utkání vyhráli 3:0.