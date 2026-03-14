Nový pár na sebe upozornil společnou fotografií, kterou devatenáctiletá Gasparová zveřejnila na instagramu. Na snímku z londýnského baru objímá fotbalistu a k příspěvku připsala srdíčko a vzkaz: „Jsi moje největší jistota.“ Luiz následně sdílel stejnou fotografii se slovy: „Tvé štěstí bude mou prioritou.“
Gasparová má na instagramu desítky tisíc sledujících, kromě modelingu se věnuje také tvorbě obsahu na sociálních sítích. Fotbalové prostředí jí není cizí. Jejím otcem je totiž Edu Gaspar, bývalý brazilský reprezentant, který během kariéry působil například v Arsenalu, Corinthians nebo Valencii.
Gaspar v posledních letech zastával řadu manažerských funkcí v evropském fotbale. V létě minulého roku byl jmenován globálním šéfem fotbalu v Nottinghamu. Právě tam se Douglas Luiz krátce objevil během svého hostování v první polovině sezony.
Brazilský záložník byl ještě donedávna ve vztahu se švýcarskou útočnicí Alishou Lehmannovou, která aktuálně působí v Leicesteru. Dvojice se dala dohromady v roce 2021 během společného působení v Aston Ville. V létě 2024 oba přestoupili do Juventusu, jejich vztah však o rok později skončil.