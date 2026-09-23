Gibbs-White původně v Tuchelově nominaci na nadcházející zápasy Ligy národů chyběl, a tak se reprezentační přestávku rozhodl trávit po svém. Jenže plány šestadvacetiletého záložníka se rychle změnily.
Po zraněních a odhlášení několika hráčů musel Tuchel svou nominaci doplnit. Jedním z dodatečně povolaných hráčů byl právě Gibbs-White, který se tak do anglického výběru vrací po zhruba roce.
Jeho snoubenka Britney De Villiers, jihoafrická influencerka, celou situaci vzala s humorem. Na TikToku zveřejnila video, na kterém ofenzivní záložník opouští hotelový pokoj s kufrem. K videu připsala, že dostal pozvánku do anglické reprezentace jen dvě hodiny po začátku rodinné dovolené.
V komentáři pod videem pak ještě dodala: „Zjevně měl opravdu dobrou náladu, jinak by se mnou tohle video nenatočil,“ napsala. Gibbs-White se už v Anglii připojil k reprezentačnímu týmu.
Anglii čeká v Lize národů pořádně nabitý program. Už v sobotu 26. září nastoupí ve Wembley proti mistrům světa ze Španělska, následně se pak v úterý 29. září od 20:45 utká v Praze s českou reprezentací.
Po zápase v Edenu se pak Angličané vydají domů, kde je čeká dvojzápas. Po duelu s Chorvaty je čeká odveta s Českem, hrát se bude v úterý 6. října od 20:45 opět ve Wembley.