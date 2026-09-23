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Dostal pozvánku do nároďáku, partnerka mu „vyčinila“ za zkaženou dovolenou

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  14:41
Záložník anglického Nottinghamu Gibbs-White.

Záložník anglického Nottinghamu Gibbs-White. | foto: ČTK

Záložník anglického Nottinghamu Gibbs-White.
Záložník anglického Nottinghamu Gibbs-White.
Nottinghamský záložník Morgan Gibbs-White se raduje z gólu v utkání proti...
Morgan Gibbs-White z Nottinghamu (vlevo) a Joe Rodon z Leedsu
9 fotografií
Na dovolenou do Dubaje odjel s rodinou s tím, že má před sebou několik klidných dnů. Fotbalista Nottinghamu Forest Morgan Gibbs-White ale nakonec musel kufry zase rychle zabalit. Trenér anglické reprezentace Thomas Tuchel ho totiž dodatečně povolal do národního týmu. Jeho snoubenka Britney De Villiers si z celé situace udělala legraci na sociálních sítích.

Gibbs-White původně v Tuchelově nominaci na nadcházející zápasy Ligy národů chyběl, a tak se reprezentační přestávku rozhodl trávit po svém. Jenže plány šestadvacetiletého záložníka se rychle změnily.

Po zraněních a odhlášení několika hráčů musel Tuchel svou nominaci doplnit. Jedním z dodatečně povolaných hráčů byl právě Gibbs-White, který se tak do anglického výběru vrací po zhruba roce.

Britney De Villiers @britneydevilliers

He was clearly in a really good mood otherwise he’d never make this video with me����������������

23. září 2026 v 9:09, příspěvek archivován: 23. září 2026 v 9:09

Jeho snoubenka Britney De Villiers, jihoafrická influencerka, celou situaci vzala s humorem. Na TikToku zveřejnila video, na kterém ofenzivní záložník opouští hotelový pokoj s kufrem. K videu připsala, že dostal pozvánku do anglické reprezentace jen dvě hodiny po začátku rodinné dovolené.

V komentáři pod videem pak ještě dodala: „Zjevně měl opravdu dobrou náladu, jinak by se mnou tohle video nenatočil,“ napsala. Gibbs-White se už v Anglii připojil k reprezentačnímu týmu.

Anglii čeká v Lize národů pořádně nabitý program. Už v sobotu 26. září nastoupí ve Wembley proti mistrům světa ze Španělska, následně se pak v úterý 29. září od 20:45 utká v Praze s českou reprezentací.

Po zápase v Edenu se pak Angličané vydají domů, kde je čeká dvojzápas. Po duelu s Chorvaty je čeká odveta s Českem, hrát se bude v úterý 6. října od 20:45 opět ve Wembley.

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Akliová vs. KnutsonováTenis - Osmifinále - 23. 9. 2026:Akliová vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 3:3
  • 3.58
  • -
  • 1.27
Kladno vs. OstravaFotbal - 3. kolo - 23. 9. 2026:Kladno vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
23. 9. 16:00
  • 4.72
  • 4.46
  • 1.47
Frýdek-M. vs. HavířovHokej - 5. kolo - 23. 9. 2026:Frýdek-M. vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
23. 9. 17:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.08
Třebíč vs. JihlavaHokej - 5. kolo - 23. 9. 2026:Třebíč vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
23. 9. 17:30
  • 2.35
  • 4.00
  • 2.49
Zlín vs. TáborHokej - 5. kolo - 23. 9. 2026:Zlín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
23. 9. 17:30
  • 1.92
  • 4.30
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Košice vs. Slovan BratislavaHokej - 25. kolo - 23. 9. 2026:Košice vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
23. 9. 17:30
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