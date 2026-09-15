Roztomilým přírůstkem se tenistka pochlubila na sociálních sítích. Na úvodním snímku pózuje s fenkou na klíně v triku s motivem z pohádky Medvídka Pú a nápisem „Štěstí je chlupatý kamarád“. „Triko říká všechno. Vítej v rodině, Limo,“ napsala Vekičová.
Na dalších fotografiích zachytila cestu štěněte autem do nového domova i první společné chvíle na pohovce.
Fanoušci zaplavili příspěvek nadšenými reakcemi a v komentářích se rozplývali se nad tím, jak je Lima roztomilá. Trenér Nick Horvat zase vyzdvihl její jméno. To přitom nebylo vybráno náhodně. Lima je anagramem jména prvního psa Vekičové. Fenku pudla Mali si stříbrná olympijská medailistka z Paříže pořídila v roce 2021.
Třicetiletá Vekičová je aktuálně 37. hráčkou světového žebříčku. Ještě loni figurovala na 17. místě. V letošní sezoně má zatím bilanci 26 výher a 20 porážek. Na právě skončeném US Open vypadla ve druhém kole po třísetové bitvě s Američankou Ann Liovou.
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