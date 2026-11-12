Útočník Bayernu Mnichov má za sebou mimořádné období. Kromě úspěchů na klubové scéně se výrazně zapsal také do historie anglické reprezentace. Před čtvrtečním utkáním s Chorvatskem ve Wembley se navíc chystal překonat rekord Petera Shiltona v počtu reprezentačních startů. Oba fotbalisté měli na kontě 125 zápasů.
Největší pozornost v Kaneově domě upoutala stěna s reprezentačními čepicemi, které připomínají jednotlivé starty za anglický národní tým. Nejde přitom jen o obyčejnou sbírku. Originální způsob vystavení vymyslela jeho manželka Kate, která mu ji věnovala.
„Byl to krásný dárek od mé ženy, když jsme se přestěhovali do Mnichova. Chtěla najít pěkný způsob, jak všechny čepice vystavit, skoro jako umělecká díla,“ prozradil Kane.
Sám přiznal, že mu pohled na sbírku pravidelně připomíná důležité okamžiky kariéry. Když k němu dorazí přátelé nebo rodina, často se u jednotlivých čepic zastaví a vzpomínají na konkrétní zápasy.
Pozornost si získala také jeho sbírka trofejí. Mezi nejnovější a nejcennější přírůstky patří Zlatý míč z roku 2026, který získal jako první Angličan od Michaela Owena v roce 2001. Slavná ocenění přitahují i pozornost jeho čtyř dětí. „Některé trofeje, které si přinesu domů, si moji kluci rovnou odnesou do herny. Začnou si hrát na fotbal a vítězové je zvedají nad hlavu a slaví,“ pobavil Kane.
Kane zároveň uvedl, že historický reprezentační rekord možná docení až po skončení kariéry. Momentálně se totiž soustředí především na další zápasy a nové cíle. „Mám pocit, že přede mnou je ještě mnoho let, ale nikdy to nechci brát jako samozřejmost,“ uvedl kapitán Anglie.