Jednadvacetiletý Argentinec se ve 40. minutě prosadil krásnou střelou levačkou a zvýšil už na 3:0. Místo obvyklé radosti se však rozběhl k lavičce, kde převzal připravené bílé tričko. Na něm byla černobílá fotografie zesnulého Jesúse de Miguela a nápis „Descansa en paz“, tedy Odpočívej v pokoji.
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Paz následně tričko ukázal do kamer, pokřižoval se a vzhlédl k nebi. Jeho gesto mělo osobní rozměr. Narodil se totiž na Tenerife, kde jeho otec Pablo působil jako profesionální fotbalista. Sám Nico navíc prošel mládežnickými kategoriemi tamního klubu, než v jedenácti letech zamířil do akademie Realu Madrid.
De Miguel, který rovněž působil v Tenerife, zemřel v úterý 3. listopadu ve věku pouhých třiceti let. Osudným se mu stal střet s brankářem Jesúsem Owonoem během utkání proti Andoře. Po tvrdém nárazu utrpěl srdeční zástavu a následně svým zraněním podlehl. Tragédie zasáhla celý fotbalový svět.
Paz na zesnulého hráče vzpomněl už před zápasem také na sociálních sítích. „Nemůžu tomu uvěřit. Posílám hodně sil celé jeho rodině a přátelům v těchto těžkých chvílích. Odpočívej v pokoji,“ napsal.
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Po utkání pak vysvětlil, proč se k emotivnímu gestu rozhodl. „Chtěl jsem tímto gestem dodat trochu síly jeho rodině, i když vím, že to není jednoduché. Jsem fanouškem Tenerife, ten zápas jsem sledoval a bylo to strašně těžké. Bylo mi z toho opravdu zle. Jsou věci, které člověk nečeká, a chtěl jsem jeho blízkým poslat alespoň trochu podpory,“ uvedl pro Sky Sport Italia.