Druhá květnová neděle tradičně patří Dni matek, který si připomínají miliony lidí po celém světě. Sociální sítě tak zaplavily vzpomínky, poděkování i dojemná vyznání věnovaná maminkám. Připojila se k nim také řada českých sportovkyň, některé poděkovaly svým maminkám, jiné slavily tento den už samy v roli matek. Podívejte se, které z nich nechaly fanoušky nahlédnout do svého soukromí.
O přání ke Dni matek se na sociálních sítích podělila atletka a influencerka Lucie Neumannová. Se svými sledujícími sdílela fotografie z dětství s maminkou Kateřinou, které poděkovala slovy: „Děkuju, že mi vždycky umíš nejlíp poradit, postavit mě nohama na zem a být mojí nejlepší kámoškou.“ Olympijská vítězka v běhu na lyžích pak v komentářích reagovala láskyplnými emotikony a s nadsázkou připsala: „Ale tu košili a kabelku jsi mi čornout nemusela.“
Na svou maminku, další olympijskou medailistku v běhu na lyžích, nezapomněla ani bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. I ona sama má přitom ve své sbírce cenné kovy vybojované pod pěti kruhy.
Svůj první Den matek v roli maminky strávila kajakářka Anežka Paloudová na Světovém poháru v Szegedu, kde se poprvé po mateřské pauze představila také jako závodnice. Snoubenka olympijského vítěze Josefa Dostála pak mohla mít radost zejména v neděli, kdy její partner vybojoval bronz na trati 500 metrů.
Olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová oslavila svátek maminky Hany se všemi svými sourozenci.
Poděkování i přání sdílela na sociálních sítích také krasobruslařka Natálie Taschlerová, která společně s bratrem Filipem reprezentuje Česko v tancích na ledě.
Markéta Davidová momentálně prochází rekonvalescencí po druhé operaci vyhřezlé ploténky. I tak alespoň virtuálně podpořila svého partnera Red Bull a charitativní běh Wings for Life World Run. Osobně se akce zúčastnila její maminka Petra, před kterou biatlonistka symbolicky smekla klobouk a zároveň jí popřála ke Dni matek.
Na sváteční den nezapomněla ani světová šampionka a olympijská medailistka Zuzana Hejnová. Bývalá atletka sdílela fotografii své maminky i společný snímek se synem Matyáškem.
Podobně pojala den všech maminek i další atletka Kristiina Sasínek Mäki. Kromě fotografie se synem běžkyně sdílela také obrázek, který ke svátku dostala.
Fotografii se svou maminkou zveřejnila na sociálních sítích letošní evropská šampionka v rychlobruslení Nikola Zdráhalová.
Svůj první Den matek v roli maminky oslavila záložnice pražské Slavie Kateřina Svitková.
Vzpomínkou na letošní olympiádu popřála k svátku své mamince hokejová útočnice Kristýna Kaltounková.
Speciální příspěvek věnovala své mamince na sociálních sítích i reprezentační kolegyně Kristýny Kaltounkové, brankářka Michaela Hesová.
Na svou maminku nezapomněla ani bývalá tenistka a bronzová medailistka z olympiády v Riu de Janeiru Barbora Strýcová.
Strýcové tehdejší deblová parťačka Lucie Šafářová se naopak pochlubila obrázkem, který dostala od své dcery Leontýnky. S bývalým hokejistou Tomášem Plekancem má ještě syna Olivera.
