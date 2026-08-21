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Dojatý Neymar. Brazilský fotbalista se zúčastnil baletního vystoupení malé dcery

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  9:20
Neymar po výhře nad Skotskem zamířil mezi rodinu a vzal si do náručí svou malou...

Neymar po výhře nad Skotskem zamířil mezi rodinu a vzal si do náručí svou malou dceru. | foto: Reuters

Neymar slaví branku v zápase proti Bolívii.
Zraněný Brazilec Neymar před utkáním s Marokem.
Neymar zahrává roh v zápase proti Skotsku.
Neymar se chystá na zápas Santosu.
31 fotografií
Na hřišti je zvyklý svými výkony dělat radost fanouškům, tentokrát ale Neymar potěšil svoji mladou dceru. Brazilský fotbalista dorazil na její baletní vystoupení, s Mavie si dokonce zatančil a při sledování jejího výkonu neudržel slzy.

Fotbalistova dvouletá dcera Mavie měla speciální baletní vystoupení u příležitosti Dne otců a slavný tatínek u toho samozřejmě nemohl chybět.

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Neymar was in tears watching his daughter Mavie’s ballet performance

18. srpna 2026 v 0:20, příspěvek archivován: 20. srpna 2026 v 12:52
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A Neymar nechtěl zůstat pouze v roli diváka. Společně s dalšími tatínky se zapojil přímo do choreografie a předvedl několik baletních kroků po boku své dcery. Záběry z celé akce následně pobavily sociální sítě.

Ještě silnější moment ale přišel ve chvíli, kdy Neymar sledoval samotné vystoupení Mavie. Kamera ho zachytila se slzami v očích. Jeho partnerka Bruna Biancardi pak video sdílela a s úsměvem brazilského fotbalistu označila za „plačícího tatínka“.

Pro bývalého brazilského reprezentanta navíc podle jeho slov šlo o první vystoupení jeho dcery, které mohl sledovat. „Vždycky jsem chtěl být otcem holčičky a tenhle moment byl výjimečný,“ napsal pyšný otec na sociální sítě.

espnfc

So good to see him smile like that again

(via @crisguedes)

19. srpna 2026 v 3:23, příspěvek archivován: 20. srpna 2026 v 12:53
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Témata: Neymar

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Kumstát vs. JianuTenis - Semifinále - 21. 8. 2026:Kumstát vs. Jianu //www.idnes.cz/sport
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Stavanger vs. Frýdek-M.Hokej - - 21. 8. 2026:Stavanger vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
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  • 4.55
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Biel vs. PardubiceHokej - - 21. 8. 2026:Biel vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
21. 8. 16:00
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Mountfield HK vs. Moser Medical Graz 99ersHokej - - 21. 8. 2026:Mountfield HK vs. Moser Medical Graz 99ers //www.idnes.cz/sport
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