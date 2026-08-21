Fotbalistova dvouletá dcera Mavie měla speciální baletní vystoupení u příležitosti Dne otců a slavný tatínek u toho samozřejmě nemohl chybět.
A Neymar nechtěl zůstat pouze v roli diváka. Společně s dalšími tatínky se zapojil přímo do choreografie a předvedl několik baletních kroků po boku své dcery. Záběry z celé akce následně pobavily sociální sítě.
Ještě silnější moment ale přišel ve chvíli, kdy Neymar sledoval samotné vystoupení Mavie. Kamera ho zachytila se slzami v očích. Jeho partnerka Bruna Biancardi pak video sdílela a s úsměvem brazilského fotbalistu označila za „plačícího tatínka“.
Pro bývalého brazilského reprezentanta navíc podle jeho slov šlo o první vystoupení jeho dcery, které mohl sledovat. „Vždycky jsem chtěl být otcem holčičky a tenhle moment byl výjimečný,“ napsal pyšný otec na sociální sítě.