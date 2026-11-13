Vše začalo jako žert na sociálních sítích. „Kevin Durant podepsal reklamní smlouvu s CeraVe, Kendall Jennerová nedávno uzavřela spolupráci s Fanatics. Tak co, Trojane? Docela by mě zajímalo, jestli váš produkt funguje,“ vzkázal začátkem roku v instagramových stories výrobci kondomů.
Že o spolupráci opravdu stojí, dokázal později, když ukázal několik návrhů, jak by taková kampaň s ním v hlavní roli mohla vypadat.
Jedenatřicetiletý hráč, který letos po třinácti letech v týmu Milwaukee Bucks zamířil do Miami Heat, se nakonec skutečně dočkal. Nyní na Instagramu zveřejnil hotový spot. „Nebojte, na vaši hru dohlédnu,“ připsal k videu větu, která je i hlavním heslem reklamy.
Ve videu vystupuje v dresu rozhodčího a radí mladým mužům, jak flirtovat.
„Hra má rychlé tempo. Tak se ukažte, jestli stíháte,“ začíná Adetokunbo ve videu. „První pravidlo? Věřte si. Druhé? Složte jí kompliment a nechovejte se divně. […] Třetí? Rozesmějte ji. Čtvrté? Dejte si záležet na tom, jak vypadáte. Osprchujte se, komunikujte, udělejte první krok... A nebuďte vlezlí.“
V reklamním spotu se střídají černobílé záběry z večírku s barevnými scénami, v nichž Adetokunbo v roli rozhodčího odříkává pravidla flirtu. Předčítá je při tom z příručky s názvem The Freak’s Rulebook. Ten odkazuje na basketbalistovu přezdívku „Greek Freak“, volně přeloženo „řecký blázen“.
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