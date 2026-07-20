Španělé ve finále porazili Argentinu 1:0 po prodloužení a poprvé od roku 2010 se stali mistry světa. O vítězství rozhodl Ferran Torres. Jedním z klíčových hráčů týmu během turnaje byl ale také sedmadvacetiletý Cucurella.
Právě ten před rozhodujícím zápasem slíbil, že si v případě triumfu nechá udělat jedno specifické tetování. „Pokud vyhrajeme mistrovství světa, nechám si vytetovat tvář Luise de la Fuenteho,“ prohlásil.
Pětašedesátiletého trenéra slib pobavil. „Já jsem na tetování moc starý. Ale moji hráči jsou muži svého slova a vím, že ho dodrží. Udělali chybu, ale nejsem zase tak ošklivý,“ žertoval na tiskové konferenci.
Kam přesně Cucurella trenérovu podobiznu umístí, zatím není jasné. De la Fuente by ji nejraději viděl na méně nápadném místě.
Tetování však nebylo jediným závazkem, který obránce před finále učinil. Zároveň oznámil, že po případném zisku titulu ukončí působení v národním týmu.
„Pokud vyhrajeme, hned druhý den Luisovi zavolám a řeknu mu, aby už se mnou nepočítal. S titulem mistra Evropy a mistra světa už nemohu dosáhnout ničeho většího,“ uvedl Cucurella.