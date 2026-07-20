Dodrží slovo? Čerstvý mistr světa dal před finále slib. Jeho splnění ale bude bolet

Autor:
  15:12
Marc Cucurella

Marc Cucurella | foto: AP

Španělský trenér Luis de la Fuente s trofejí pro mistry světa.
Španělský trenér Luis de la Fuente s trofejí pro mistry světa.
Marc Cucurella (vpravo) oslavuje se spoluhráči svůj gól. Vlevo je Martin...
Marc Cucurella ze Španělska během utkání s Gruzií.
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Marc Cucurella před finále mistrovství světa vyslovil odvážné sliby. Pokud Španělsko získá titul, nechá si vytetovat tvář trenéra Luise de la Fuenteho a zároveň ukončí reprezentační kariéru. Po triumfu nad Argentinou teď mnozí čekají, jak se ke svým slovům postaví.

Španělé ve finále porazili Argentinu 1:0 po prodloužení a poprvé od roku 2010 se stali mistry světa. O vítězství rozhodl Ferran Torres. Jedním z klíčových hráčů týmu během turnaje byl ale také sedmadvacetiletý Cucurella.

Právě ten před rozhodujícím zápasem slíbil, že si v případě triumfu nechá udělat jedno specifické tetování. „Pokud vyhrajeme mistrovství světa, nechám si vytetovat tvář Luise de la Fuenteho,“ prohlásil.

Přímo na hřišti slavil španělský obránce Marc Cucurella i s manželkou a dětmi.

Pětašedesátiletého trenéra slib pobavil. „Já jsem na tetování moc starý. Ale moji hráči jsou muži svého slova a vím, že ho dodrží. Udělali chybu, ale nejsem zase tak ošklivý,“ žertoval na tiskové konferenci.

Kam přesně Cucurella trenérovu podobiznu umístí, zatím není jasné. De la Fuente by ji nejraději viděl na méně nápadném místě.

Španělský trenér Luis de la Fuente s trofejí pro mistry světa.

Tetování však nebylo jediným závazkem, který obránce před finále učinil. Zároveň oznámil, že po případném zisku titulu ukončí působení v národním týmu.

„Pokud vyhrajeme, hned druhý den Luisovi zavolám a řeknu mu, aby už se mnou nepočítal. S titulem mistra Evropy a mistra světa už nemohu dosáhnout ničeho většího,“ uvedl Cucurella.

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