Dodalo mi to klid. Williamsová prozradila, jaký zákrok podstoupila kvůli mateřství

Serena Williamsová otevřeně promluvila o jednom z nejdůležitějších rozhodnutí své kariéry. Legendární americká tenistka přiznala, že si během aktivního působení na okruhu nechala zmrazit vajíčka, aby mohla pokračovat v profesionálním sportu a zároveň si do budoucna ponechala možnost stát se matkou.
Serena Williamsová, Alexis Ohanian a jejich dcera Olympia na udílení cen ESPY v Los Angeles (11. července 2024) | foto: AP

Třiadvacetinásobná grandslamová vítězka o tématu hovořila během živého natáčení podcastu IMO, který moderuje bývalá první dáma USA Michelle Obamová. Williamsová uvedla, že zákrok podstoupila, když jí bylo kolem sedmadvaceti let, a dodnes ho považuje za jedno z nejlepších rozhodnutí svého života.

„Všem svým kamarádkám říkám, aby si nechaly zmrazit vajíčka. Pokud se žena rozhodne vydat touto cestou, může jí to dodat obrovský klid,“ vysvětlila bývalá světová jednička.

Williamsová zároveň popsala, že právě díky tomuto rozhodnutí mohla pokračovat v kariéře bez obav, že jednou přijde o možnost stát se matkou.

„Pořád jsem profesionálně hrála tenis a necítila jsem se připravená skončit. Jakmile jsem to ale udělala, jako by ze mě všechna tíha spadla,“ přiznala. „Poskytne vám to tolik dalších příležitostí a možností. Byla jsem opravdu šťastná, že jsem to podstoupila.“

Americká legenda se poprvé stala matkou v roce 2017, kdy se jí narodila dcera Olympia. Po porodu se navíc dokázala vrátit na nejvyšší úroveň a zahrála si ještě další čtyři grandslamová finále. Druhou dceru Adiru přivedla na svět v roce 2023, rok po ukončení kariéry.

Williamsová dnes říká, že se její život točí především kolem rodiny a dětí. Přesto věří, že právě toto rozhodnutí jí pomohlo skloubit mateřství s kariérou jedné z nejúspěšnějších tenistek historie.

