Fanoušci si začali všímat drobných náznaků na Instagramu. Sebulonsen zveřejnil sérii fotografií s popiskem „Dobrá kombinace“ a mezi nimi nechyběl ani společný snímek se Sofií Lundgaardovou, na který dánská fotbalistka reagovala.
Zprávy o jejich vztahu následně potvrdil sám norský obránce. Šestadvacetiletý Sebulonsen působí v Kolíně nad Rýnem, kam přišel v létě 2025 z dánského Bröndby. V aktuální sezoně nastupuje především na pravé straně obrany.
Jeho partnerka je o dva roky mladší. Lundgaardová hraje za ženský tým Eintrachtu Frankfurt, do kterého zamířila letos v létě z anglického Liverpoolu. Předtím působila také v dánských klubech Aalborg a Fortuna Hjörring. V Liverpoolu strávila několik sezon a poznala i prostředí anglického ženského fotbalu.
Fotbalista Sebastian Sebulonsen z Kolína nad Rýnem během bundesligového duelu v mnichovské Allianz Areně.
Dvojici nespojuje pouze sport. Podle německých médií mají blízko také k módě a společně tráví čas mimo fotbalové trávníky. Lundgaardová se v minulosti zapojila i do spolupráce s kodaňskou značkou SILFEN, která se zaměřuje na kabelky a módní doplňky.