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Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

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  14:14
Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové, který vzbudil rozruch po celém světě. | foto: FK VIAGEM Ústí nad Labem

Sabina Jakšová, moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.
Ústecké fotbalové moderátorky, vlevo Sabina Jakšová při zápase s Opavou.
Ústecká fotbalová moderátorka Sabina Jakšová.
Most, 17. 5. 2026, Autodrom Most, mistrovství světa superbiků. VIP hostem a...
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Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem Oulehlou. A objevil se v médiích napříč kontinenty, byť ne kvůli tomu, o čem se v něm mluvilo.

Interview si všiml třeba i anglický Daily Mail. „Fotbalový trenér se stal virálním kvůli svému ‚boji‘, aby během rozhovoru ani nezahlédl okouzlující novinářku,“ nadepsal svůj článek.

V inkriminovaném rozhovoru hodnotil Oulehla poslední porážku s Opavou. A britský list pobavily i reakce diskutujících.

Do výstřihu nekoukat! Fotbalové Ústí vzbudilo ve světě rozruch českou Pamelou

„Trenér bojuje o život.“

Nebo: „Jeho úroveň sebeovládání je biblická.“

A další: „Jeho manželka se dívá. Naprostý respekt za to, jak kontroluje oči.“

Autor textu v Daily Mail připomíná, že Jakšová se připojila k druholigovému klubu jako moderátorka na konci minulé sezony. A cituje ji: „Vedení klubu mě kontaktovalo přímo a dalo mi nabídku. Přiznávám, že jsem byla šťastná a překvapená zároveň. Chvíli jsem o tom přemýšlela, ale nakonec jsem si řekla: ‚Proč ne? Zkusím to.‘ Neměla jsem však žádné zkušenosti, takže jsem se všechno učila za pochodu.“

fkviagemusti

FK VIAGEM ÚSTÍ NAD LABEM OPĚT DOBÝVÁ SVĚT! ⚽

Náš klub v čele s trenérem Davidem Oulehlou a moderátorkou Sabinou Jakšovou se dostal do hledáčku světových médií!

O FK Viagem Ústí nad Labem se opět mluví a píše napříč kontinenty! Naše jméno rezonuje daleko za hranicemi České republiky!

NÁŠ MARKETING SE ZNOVU STAL CELOSVĚTOVOU SENZACÍ!

Dokazujeme, že i fotbalový klub z Ústí nad Labem dokáže přitáhnout pozornost celého světa!




FK VIAGEM ÚSTÍ NAD LABEM IS TAKING THE WORLD BY STORM ONCE AGAIN! ⚽

Our club, led by head coach David Oulehla and presenter Sabina Jakšová, has once again captured the attention of international media!

FK Viagem Ústí nad Labem is making headlines across continents! Our name is making waves far beyond the borders of the Czech Republic!

OUR MARKETING HAS ONCE AGAIN BECOME A GLOBAL SENSATION!

We’re proving that even a football club from Ústí nad Labem can capture the attention of the entire world!
#usa #london #méxico #bosna #poland

13. října 2026 v 15:25, příspěvek archivován: 16. října 2026 v 13:07
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Viagem sestříhal video, které ukazuje články z různých koutů planety. Zaujalo to i proslulý bulvární The Sun.

A na sociálních sítích se oddíl ze severu Čech pochválil: „Náš marketing se znovu stal celosvětovou senzací. Dokazujeme, že i fotbalový klub z Ústí nad Labem dokáže přitáhnout pozornost celého světa.“

Sama Jakšová pak uveřejnila poděkování v několika jazycích.

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

Když Oulehla v létě nastupoval do Viagemu, se smíchem tvrdil: „Manželka mi zakázala, abych se na moderátorky díval.“ Marketingu však pomáhá, pouští kameru do šatny a podílí se i na některých videích. „Je to teď fenomén. Já jsem trochu konzervativní, ale má to něco do sebe. Na tribunách v Ústí to hodně rezonuje.“

Už před dvěma roky podobně překročil hranice ústecký rozhovor Táni Bystroňové, tehdejší klubové moderátorky, s útočníkem Davidem Černým. Navíc Viagem zabodoval ve světových médiích i mystifikací, že nasadí cvalíka do mistrovského zápasu za půlmilionový sponzorský dar od otce.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Šalková vs. BoškovićováTenis - Čtvrtfinále - 16. 10. 2026:Šalková vs. Boškovićová //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.24
  • -
  • 3.85
Ostrava B vs. Slavia BFotbal - 11. kolo - 16. 10. 2026:Ostrava B vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
16. 10. 15:00
  • 1.84
  • 4.02
  • 3.44
Fearnley vs. MrvaTenis - Čtvrtfinále - 16. 10. 2026:Fearnley vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
16. 10. 15:00
  • 1.29
  • -
  • 3.53
Lázarová vs. SamsonTenis - Čtvrtfinále - 16. 10. 2026:Lázarová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
16. 10. 16:00
  • 2.24
  • -
  • 1.65
Třinec vs. Ml. BoleslavHokej - 11. kolo - 16. 10. 2026:Třinec vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
16. 10. 17:00
  • 1.41
  • 5.10
  • 6.26
Vlašim vs. KroměřížFotbal - 11. kolo - 16. 10. 2026:Vlašim vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
16. 10. 17:00
  • 1.55
  • 4.20
  • 4.97
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