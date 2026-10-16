Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Interview si všiml třeba i anglický Daily Mail. „Fotbalový trenér se stal virálním kvůli svému ‚boji‘, aby během rozhovoru ani nezahlédl okouzlující novinářku,“ nadepsal svůj článek.
V inkriminovaném rozhovoru hodnotil Oulehla poslední porážku s Opavou. A britský list pobavily i reakce diskutujících.
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„Trenér bojuje o život.“
Nebo: „Jeho úroveň sebeovládání je biblická.“
A další: „Jeho manželka se dívá. Naprostý respekt za to, jak kontroluje oči.“
Autor textu v Daily Mail připomíná, že Jakšová se připojila k druholigovému klubu jako moderátorka na konci minulé sezony. A cituje ji: „Vedení klubu mě kontaktovalo přímo a dalo mi nabídku. Přiznávám, že jsem byla šťastná a překvapená zároveň. Chvíli jsem o tom přemýšlela, ale nakonec jsem si řekla: ‚Proč ne? Zkusím to.‘ Neměla jsem však žádné zkušenosti, takže jsem se všechno učila za pochodu.“
Viagem sestříhal video, které ukazuje články z různých koutů planety. Zaujalo to i proslulý bulvární The Sun.
A na sociálních sítích se oddíl ze severu Čech pochválil: „Náš marketing se znovu stal celosvětovou senzací. Dokazujeme, že i fotbalový klub z Ústí nad Labem dokáže přitáhnout pozornost celého světa.“
Sama Jakšová pak uveřejnila poděkování v několika jazycích.
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Když Oulehla v létě nastupoval do Viagemu, se smíchem tvrdil: „Manželka mi zakázala, abych se na moderátorky díval.“ Marketingu však pomáhá, pouští kameru do šatny a podílí se i na některých videích. „Je to teď fenomén. Já jsem trochu konzervativní, ale má to něco do sebe. Na tribunách v Ústí to hodně rezonuje.“
Už před dvěma roky podobně překročil hranice ústecký rozhovor Táni Bystroňové, tehdejší klubové moderátorky, s útočníkem Davidem Černým. Navíc Viagem zabodoval ve světových médiích i mystifikací, že nasadí cvalíka do mistrovského zápasu za půlmilionový sponzorský dar od otce.