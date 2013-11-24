Na parketu populární show StarDance ...když hvězdy tančí se v průběhu let představila už řada známých sportovních tváří - olympijští vítězové, mistři světa i další výrazné osobnosti. Letos se pokusí korunu pro krále parketu získat úspěšný tenista Radek Štěpánek. Připomeňte si všechny sportovce, kteří v oblíbeném pořadu účinkovali.
Letošní čtrnáctý ročník StarDance uvítá mimo jiné tenistu a olympijského medailistu z Ria 2016 Radka Štěpánka.
Vůbec prvním zástupcem světa sportu ve StarDance byl v roce 2006 desetibojař Tomáš Dvořák. S tanečnicí Kamilou Tománkovou předváděl solidní výkony a probojoval se až do semifinále. Přestože od poroty nedostal nejnižší počet bodů a za svůj waltz si vysloužil dokonce i desítku od přísného porotce Zdeňka Chlopčíka, skončil bývalý světový rekordman a mistr světa těsně před branami finále.
O rok později už sportovní zástupce slavil celkové vítězství. Druhou sérii v roce 2007 ovládl akrobatický lyžař Aleš Valenta s taneční partnerkou Ivou Langerovou. Ve finále sice pár v hodnocení poroty remizoval s dvojicí Tatiana Vilhelmová a Petr Čadek, diváci ale nakonec poslali titul krále parketu právě olympijskému vítězi ze Salt Lake City.
Ve stejné řadě jako Valenta se představila také kajakářka Štěpánka Hilgertová, která se stala první vyřazenou soutěžící druhé série. Olympijská vítězka z Atlanty a Sydney tančila s Michalem Němečkem.
Další výrazná sportovní stopa přišla v páté sérii v roce 2012. Byla hned dvojnásobná a oba sportovní soutěžící došli až do finále. Vítězkou se stala tyčkařka Kateřina Baďurová, která tančila s Janem Onderem.
Druhé místo obsadil olympijský vítěz z Nagana, hokejista Martin Procházka s tanečnicí Terezou Bufkovou. V hodnocení poroty přitom na Baďurovou ztratil jediný bod.
Také ročník 2013 nabídl dvě sportovní osobnosti. Diskař Imrich Bugár došel se svou taneční partnerkou Jitkou Šorfovou až do semifinále.
Trojskokanka Šárka Kašpárková, která tančila s Janem Tománkem, skončila ve čtvrtém kole.
Sedmá série v roce 2015 přivedla na parket boxera Rostislava Osičku. S tanečnicí Romanou Motlovou ale v soutěži dlouho nevydržel. Pár vypadl jako druhý.
V roce 2016 byla sportovní účast vůbec nejpočetnější. Třetí vyřazenou v osmé sérii se stala dvojnásobná mistryně Evropy ve sportovním aerobiku Olga Šípková, která tančila s Markem Dědíkem. Její konec byl pro mnohé překvapením, protože od začátku patřila k favoritkám.
Ještě o týden dříve než Olga Šípková vypadl fotbalista Ladislav Vízek, který tančil s Evou Krejčířovou. Pro tanečnici to ale konec neznamenal.
Alpský lyžař Ondřeje Banka do soutěže původně nastoupil s Kamilou Tománkovou, ta se však mezi třetím a čtvrtým tanečním večerem zranila. Na její místo okamžitě nastoupila právě vyřazená Eva Krejčířová.
S novou partnerkou pak Ondřej Bank došel až do finále, kde dvojice nestačila na pár Zdeněk Piškula a Veronika Lálová.
Sportovní hvězdou deváté série v roce 2018 byl moderní pětibojař a olympijský vítěz David Svoboda. S Veronikou Lálovou se probojoval až do finále, kde obsadil třetí místo. Vítězným párem této řady se stali herec Jiří Dvořák a tanečnice Lenka Nora Návorková. Druhá skončila herečka Pavla Tomicová s tanečníkem Markem Dědíkem.
Jubilejní desátá řada v roce 2019 přivítala biatlonistku a olympijskou medailistku Gabrielu Soukalovou. Společně s tanečníkem Martinem Prágrem došla do osmého kola.
Jedenáctá série v roce 2021 měla dva sportovní zástupce. Krasobruslař Tomáš Verner s tanečnicí Kristýnou Coufalovou se protančili až do finále, v němž skončili třetí.
Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková s Michalem Necpálem vypadla v šestém kole.
Hned dva sportovci se dostali do finále 12. řady v roce 2023. Snowboardistka a olympijská vítězka Eva Adamczyková s Jakubem Mazůchem byli většinu řady favority soutěže, nakonec obsadili druhé místo.
Kajakář a olympijský vítěz Vavřinec Hradilek s tanečnicí Kateřinou Bartuněk Hrstkovou skončili třetí. Královnou parketu se tehdy stala herečka Darija Pavlovičová, která tančila s Dominikem Vodičkou.
V zatím poslední, 13. řadě v roce 2024 se až do devátého kola protančila kickboxerka Martina Ptáčková s Dominikem Vodičkou.
Paralympionik Jiří Ježek s taneční partnerkou Lenkou Norou Návorkovou skončili ve třetím kole.
