Do StarDance míří Radek Štěpánek. Kteří sportovci se na parketu ukázali před ním?
Nové venkovní dresy pro MS ve fotbale 2026. Které týmy překvapily?
Fotbalové reprezentace postupně představují nové venkovní dresy pro nadcházející období, včetně letošního světového šampionátu. Designéři přitom rozhodně nešetří fantazií a vedle tradičních pojetí...
Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má
Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...
Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl
Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat
Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...
Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich cestu
Po zimní sezoně se s vrcholovým sportem rozloučila řada českých reprezentantů. Někteří odcházejí po letech na absolutní špičce, jiní uzavírají své kariéry po méně nápadné, ale neméně náročné cestě....
Bencicová se pod tlakem nehroutí, na české tenistky si věří: Vím, jak na ně hrát
Její portrét visí jak zvenku haly, tak přímo nad hlavním kurtem švýcarského národního tenisového centra v Bielu. Hned vedle Rogera Federera. Belinda Bencicová je v podhůří Alp sportovní superhvězdou....
České házenkářky se favoritkám z Dánska vyrovnaly až po půli, vynikla Desortová
České házenkářky v předposledním z šesti utkání skupiny Euro Cupu podlehly v Praze favorizovanému Dánsku 20:30. Svěřenkyně Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy ztratily zápas s úřadujícími vicemistryněmi...
Bohačíkova ligová fazona pokračuje, Nymburk táhl i proti ústecké Slunetě
Po úterním vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Rytasem Vilnius zvládli basketbalisté Nymburka ligovou dohrávku proti Ústí nad Labem. Už jistý vítěz dlouhodobé části nejvyšší soutěže doma vyhrál...
Macháč v Monte Carlu trápil hvězdného Sinnera, Plíšková slaví čtvrtfinále v Linci
Tenista Tomáš Macháč v osmifinále v Monte Carlu podlehl druhému hráči světového žebříčku Janniku Sinnerovi, výsledkem 1:6, 7:6, 3:6 mu ovšem ukončil rekordní sérii 37 vyhraných setů v řadě na...
Čeští fanoušci mají k dispozici deset tisíc vstupenek na MS, u FAČR si musí říct o kód
Fotbalová asociace ČR v pátek zahájí distribuci kódů pro nákup vstupenek na zápasy českého týmu na letním mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. FAČR v kvótě dostala od FIFA na jednotlivé duely ve...
Sedm medailí z MS vyneslo Kratochvílovi už potřetí titul parasportovce roku
Plavec David Kratochvíl je potřetí za sebou českým parasportovcem roku. Anketu Českého paralympijského výboru vyhrál zejména díky sedmi medailím na mistrovství světa. ČPV své ceny za rok 2025...
Postaví se bilanci? V Trpišovského éře je Plzeň pro Slavii spíš příjemným soupeřem
Když fotbalový trenér Jindřich Trpišovský před víc než osmi lety nastoupil do Slavie, začaly Plzni, do té doby nejúspěšnějšímu týmu předchozích sezon, horší časy. Zvýrazní slávisté jasně lepší...
Aranburu zopakoval přesně rok starý triumf v Baskicku. Tentokrát bez dramatu
Na den přesně po roce vybojoval španělský cyklista Alex Aranburu etapové vítězství v závodě Kolem Baskicka. Třicetiletý jezdec stáje Cofidis porazil v boji o prvenství ve čtvrté etapě o čtyři sekundy...
Disciplinární komise udělila dvě pokuty 100 tisíc korun, trest dostal i Mareček
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) potrestala Viktorii Plzeň pokutou 100 tisíc korun za výtržnosti fanoušků v zápase s Bohemians 1905. Pražané musejí zaplatit stejnou částku za...
Šumpík slaví vyčekaný úspěch. Ovládl druhou etapu Ardenského okruhu
Devatenáctiletý cyklista Pavel Šumpík vyhrál druhou etapu závodu Ardenský okruh ve Francii. Navázal na den starý úspěch dalšího českého jezdce nizozemské stáje Picnic PostNL Pavla Bittnera, který...
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
Šlégr: Nikdo mi neřekl, že u repre skončím, vím to z médií. Já mám zájem pokračovat
Současný generální manažer české hokejové reprezentace Jiří Šlégr se dozvěděl ve čtvrtek z médií o rozhodnutí výkonného výboru, že po mistrovství světa na své pozici skončí. „Mně nikdo oficiálně...
Šampion formule 1 Alonso mohl být řidičem papeže. Vatikánu se nezamlouval
Pilot formule 1 Fernando Alonso má na svém kontě dva tituly mistra světa, 32 vítězství a více než stovku umístění na stupních vítězů. V roce 2011 ale mohl do svého životopisu přidat další působivou...