K oznámení velké novinky použila video stylizované podobně jako herečka Anne Hathawayová před pár týdny: na záběrech z hor se nejprve ukázala ve volné bundě.Tu následně odhrnula a odhalila těhotenské bříško.
„Jak řekl Paride (syn Puskarčíkové, pozn. red.) na ultrazvuku při pohledu na obrazovku: ryba. Takže ano, do naší rodiny přibude rybička,“ napsala bývalá česká reprezentantka na instagramu.
Pod příspěvkem se rychle začaly objevovat gratulace. Přání přidaly například biatlonistky Markéta Davidová, Jessica Jislová a Denise Herrmann-Wicková nebo běžkyně na lyžích Greta Laurentová.
Partnerem Puskarčíkové, která úspěšnou kariéru ukončila v roce 2022, je italský biatlonista Thomas Bormolini. Syn Paride se páru narodil v roce 2024.