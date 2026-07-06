Do rodiny přibude rybička! Puskarčíková oznámila, že je podruhé těhotná

Autor:
  9:11
Eva Puskarčíková a Thomas Bormolini

Eva Puskarčíková a Thomas Bormolini | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Eva Puskarčíková a Thomas Bormolini
Eva Puskarčíková a Thomas Bormolini
Eva Puskarčíková a Thomas Bormolini fandí při sprintu žen v Novém Městě
Eva Kristejn Puskarčíková s bronzovou medailí české ženské biatlonové štafety...
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Bývalá česká biatlonistka Eva Puskarčíková se na sociálních sítích podělila o radostnou novinu. Oznámila, že je podruhé těhotná.

K oznámení velké novinky použila video stylizované podobně jako herečka Anne Hathawayová před pár týdny: na záběrech z hor se nejprve ukázala ve volné bundě.Tu následně odhrnula a odhalila těhotenské bříško.

„Jak řekl Paride (syn Puskarčíkové, pozn. red.) na ultrazvuku při pohledu na obrazovku: ryba. Takže ano, do naší rodiny přibude rybička,“ napsala bývalá česká reprezentantka na instagramu.

Pod příspěvkem se rychle začaly objevovat gratulace. Přání přidaly například biatlonistky Markéta Davidová, Jessica Jislová a Denise Herrmann-Wicková nebo běžkyně na lyžích Greta Laurentová.

Partnerem Puskarčíkové, která úspěšnou kariéru ukončila v roce 2022, je italský biatlonista Thomas Bormolini. Syn Paride se páru narodil v roce 2024.

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