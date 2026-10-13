náhledy
Do českých kin v listopadu dorazí životopisný snímek o legendárním pilotovi formule 1 Gillesovi Villeneuvovi. Kanadský závodník tak rozšíří řady sportovních velikánů, jejichž příběhy ožily na filmovém plátně. Připomeňte si další slavné sportovce, jejichž osudy inspirovaly hollywoodské i české filmaře.
Autor: Profimedia.cz
Kanadský závodník Gilles Villeneuve patřil k největším talentům formule 1. Proslul razantním stylem jízdy a za Ferrari vyhrál šest Velkých cen. Přestože nikdy nezískal mistrovský titul, stal se legendou. V roce 1982 tragicky zahynul při kvalifikaci na Velkou cenu Belgie. Jeho syn Jacques je mistrem světa F1 z roku 1997
Autor: mah, iDNES.cz
Příběh Gillese Villeneuvea zachycuje snímek režiséra Yana Lanouettea Turgeona. Villeneuvea ztvárnil kanadský herec Rémi Goulet, jeho manželku Joann hraje Rosalie Bonenfantová. Česká premiéra je naplánována na 19. listopadu 2026.
Autor: Instagram/@lgillesvilleneuvefilm
Rakouský závodník Niki Lauda a britský bouřlivák James Hunt patřili k největším soupeřům formule 1. Jejich boj o titul udělal ze sezony 1976 jednu z nejnapínavějších v historii. Poznamenaly ji technické problémy Huntova McLarenu, ale hlavně Laudova děsivá nehoda na Nürburgringu. Navzdory vážným popáleninám se Rakušan vrátil na trať už po šesti týdnech. O titulu se nakonec rozhodlo až v posledních závodech v Japonsku. James Hunt jej získal rozdílem jediného bodu.
Autor: Profimedia.cz
Dění sezony 1976 zmapoval režisér Ron Howard ve strhujícím dramatu Rivalové. Nikiho Laudu ztvárnil Daniel Brühl, Jamese Hunta zase Chris Hemsworth. Snímek zachycuje nejen dramatický boj o mistrovský titul, ale také rozdílné povahy obou závodníků i vzájemný konkurenční boj i respekt aktérů.
Autor: Universal Pictures
Americký konstruktér Carroll Shelby byl uznávaným závodníkem i konstruktérem.
Autor: Instagram/@goodwoodrrc, Profimedia.cz
Shelby spojil síly s britským závodníkem Kenem Milesem, aby pomohli automobilce Ford porazit Ferrari. Jejich úsilí vyvrcholilo v roce 1966 při legendárním závodě 24 hodin Le Mans. Miles se stal klíčovou postavou vývoje závodního Fordu GT40.
Autor: Instagram/@goodwoodrrc, Profimedia.cz
Režisér James Mangold příběh Milese a Shelbyho zpracoval ve filmu Le Mans ’66. Carrolla Shelbyho si zahrál Matt Damon, Kena Milese poté Christian Bale.
Autor: CinemArt
Brazilský pilot Ayrton Senna patřil k největším legendám formule 1. Během kariéry získal tři tituly mistra světa a proslul mimořádným talentem. Jeho život tragicky skončil po havárii v roce 1994 při Velké ceně San Marina v Imole. Bylo mu pouhých 34 let.
Autor: Ayrton Senna Fundation
Příběh Ayrtona Senny zmapovala v roce 2024 šestidílná životopisná minisérie Senna z produkce Netflixu. Ukázala závodníkovu cestu od začátků v motorsportu, přes jeho hvězdnou kariéru a rivalitu s dalším šampionem Alainem Prostem až po tragickou smrt. Legendárního Brazilce ztvárnil Gabriel Leone.
Autor: David Potužník, iDNES.cz
Enzo Ferrari, bývalý automobilový závodník a zakladatel jedné z nejslavnějších značek sportovních vozů.
Autor: Ferrari
V roce 2023 natočil režisér Michael Mann životopisné drama Ferrari zasazené do bouřlivého období druhé poloviny 50. let, kdy Ferrari čelil finančním problémům automobilky i osobní tragédii po smrti svého syna Dina. Titulní roli ztvárnil Adam Driver, jeho manželku Lauru zase Penélope Cruz.
Autor: ČTK
Československý vytrvalec Emil Zátopek patří k největším atletům historie. Na olympijských hrách v Helsinkách v roce 1952 dokázal něco, co se nikomu jinému nepodařilo. Vyhrál závody na 5000 a 10 000 metrů i maraton, který tehdy běžel vůbec poprvé.
Autor: archiv
Režisér David Ondříček natočil v roce 1921 o fenomenálním běžci životopisné drama Zátopek. Hlavní roli svěřil Václavu Neužilovi, který kvůli natáčení absolvoval náročný běžecký trénink. Zátopkovu manželku, olympijskou vítězku Danu Zátopkovou, ztvárnila Martha Issová.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Britský skokan na lyžích Michael Edwards, přezdívaný Orel Eddie, se stal miláčkem publika na olympijských hrách v Calgary v roce 1988. Přestože v obou svých disciplínách skončil beznadějně poslední, získal si fanoušky odhodláním, nadšením a odvahou postavit se mnohem zkušenějším soupeřům.
Autor: ČTK
Jeho příběh inspiroval komedii Orel Eddie, kterou natočil v roce 2016 Dexter Fletcher. Svérázného olympionika ztvárnil Taron Egerton, jeho fiktivního trenéra Bronsona Pearyho si zahrál Hugh Jackman.
Autor: Cinemart
Americký atlet Jesse Owens se zapsal do historie na olympijských hrách v Berlíně v roce 1936. Před zraky Adolfa Hitlera získal čtyři zlaté medaile a svými výkony zpochybnil nacistickou ideologii rasové nadřazenosti. Ani doma se však nevyhnul rasové diskriminaci. To navzdory tomu, že jeho světový rekord stometrové trati platil ještě v 50. letech. Jeho světový rekord v dálce, který činil 813 cm, vydržel dokonce celých 25 let až do roku 1960.
Owensův životní příběh přenesl v roce 2016 na plátno režisér Stephen Hopkins ve filmu Barva vítězství. Jesseho Owense ztvárnil Stephan James, jeho trenéra Larryho Snydera si zahrál Jason Sudeikis.
Autor: Profimedia.cz
Jackie Robinson se v roce 1947 stal prvním černošským hráčem nejvyšší americké baseballové soutěže MLB. V dresu Brooklyn Dodgers se mu dařilo, musel však čelit rasismu i nepřátelství soupeřů.
Autor: Profimedia.cz
Životopisné drama 42 z roku 2016 od režiséra Briana Helgelanda zachycuje Robinsonovy začátky v MLB. Hlavní role se ujal Chadwick Boseman, známý také jako představitel marvelovského Black Panthera.
Autor: Profimedia.cz
Americká krasobruslařka Tonya Hardingová předvedla jako první Američanka v soutěži trojitý axel. Roli favoritky však psychicky neunesla a její kariéru zastínil skandál. V roce 1994 byla její největší rivalka v boji o olympijské hry Nancy Kerriganová napadena. Později se ukázalo, že šlo o útok zorganizovaný lidmi z okolí Hardingové.
Autor: ČTK
Režisér Craig Gillespie bouřlivý život Hardingové zpracoval v černé komedii Já, Tonya. Hlavní role se ujala Margot Robbie, která za svůj výkon získala nominaci na Oscara.
Autor: Bontonfilm
Americký boxer Jake LaMotta, přezdívaný Zuřící býk z Bronxu, se v roce 1949 stal mistrem světa ve střední váze. Proslul mimořádnou odolností a agresivním stylem boje, ale také výbušností a problémy v osobním životě.
Autor: Profimedia.cz
Jeho osudy inspirovaly slavné drama Zuřící býk režiséra Martina Scorseseho. LaMottu ztvárnil Robert De Niro, který za svůj výkon získal Oscara. Černobílý snímek patří k nejoceňovanějším sportovním filmům historie.
Autor: Česká televize
Švédský tenista Björn Borg byl známý svým ledovým klidem na kurtu a za svou hvězdnou kariéru získal pět wimbledonských titulů v řadě. Jeho americký rival John McEnroe byl pravý opak. Proslavil se výbušnou povahou a hádkami s rozhodčími. Jejich finále Wimbledonu v roce 1980 se zařadilo mezi nejslavnější zápasy tenisové historie. Pětisetovou napínavou bitvu tehdy vyhrál Björn Borg. O rok později titul slavil po odvetném finále McEnroe.
Autor: Sven-Erik Sjoberg/DN / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP, Profimedia.cz
Legendární souboj a rivalitu obou tenistů zachytil v roce 2017 režisér Janus Metz ve filmu Borg/McEnroe. Björna Borga ztvárnil Sverrir Gudnason, Johna McEnroea pak Shia LaBeouf.
Autor: Bontonfilm
Muhammad Ali, rodným jménem Cassius Clay, patřil k nejslavnějším boxerům všech dob. Třikrát získal titul mistra světa v těžké váze. Byl známý svou výjimečnou rychlostí v ringu, ale také sebevědomými výroky. Výrazně se angažoval v boji za občanská práva. Od roku 1980 trpěl Parkinsonovou nemocí, zemřel v roce 2016 ve věku 74 let.
Režisér Michael Mann jeho osudy zpracoval v roce 2001 v životopisném dramatu Ali. Boxerského šampiona si zahrál Will Smith, který kvůli roli podstoupil náročnou fyzickou přípravu. Za svůj výkon získal nominaci na Oscara. Film sleduje deset zásadních let Aliho života, od roku 1964 do roku 1974.
Autor: Profimedia.cz